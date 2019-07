Hanoi (VNA) - La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, a déclaré que le Vietnam exécute toujours sérieusement et pleinement les engagements de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ainsi que les accords de libre-échange signés.

La porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang. Photo: VNA

La diplomate a fait cette déclaration lors de la conférence de presse régulière du ministère jeudi 25 juillet à Hanoi en réponse aux questions des journalistes sur la réaction du Vietnam à l’enquête antidumping menée par l’Inde sur l’acier inoxydable laminé importé du Vietnam.

Lê Thi Thu Hang a fait savoir que le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et l’Inde en général et les relations économiques et commerciales bilatérales en particulier se développent de manière saine.

Elle a également indiqué les problèmes commerciaux entre les deux pays devraient être examinés de manière juste et objective, conformément aux règles commerciales mondiales et aux accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux auxquels ils sont parties. sont membres, garantissant les intérêts légitimes des entreprises et des consommateurs des deux pays.

Le Vietnam et l’Inde s’efforcent de porter le commerce bilatéral à 15 milliards de dollars en 2020, contre 8 milliards à l’heure actuelle. -VNA