Pham Minh Chinh (droite), membre du Politburo, président du groupe des parlementaires d'amitié Vietnam-Japon, et le vice-ministre japonais de l'Environnement, Arata Takebe.

Hanoï, 4 mai (VNA) - Pham Minh Chinh, membre du Politburo, président du groupe des parlementaires d'amitié Vietnam-Japon, a eu une rencontre à Hanoi le 4 mai avec le vice-ministre japonais de l'Environnement, Arata Takebe, chef du bureau de l'alliance des parlementaire d'amitié Japon-Vietnam.Pham Minh Chinh, qui est également secrétaire du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la Commission centrale d'organisation du PCV, a déclaré qu'il était heureux de voir les relations entre les parlementaires des deux pays et entre le groupe des parlementaires d'amitié Vietnam-Japon et l'alliance des parlementaires d'amitié Japon-Vietnam se sont nourries de nombreuses générations.Il a déclaré que les relations entre le Vietnam et le Japon ont connu un fort développement grâce à une confiance mutuelle croissante entre les hauts responsables des deux pays, ajoutant qu'une coopération étroite entre les groupes parlementaires d'amitié des deux pays a permis des succès.Les deux parties ont organisé conjointement diverses activités d'échanges culturels dans les deux pays et ont renforcé leur coopération bilatérale dans des domaines clés tels que l'économie, le commerce, l'investissement, l'agriculture, la sécurité, la défense et l'éducation, a-t-il ajouté.Pham Minh Chinh a également exprimé son espoir que le Japon partagera ses expériences en matière de protection de l'environnement pour soutenir le développement durable du Vietnam, et apportera son soutien à la recherche et à la prévision des impacts de l'environnement et du changement climatique sur la croissance du pays.Pour sa part, Arata Takebe a déclaré que les deux pays ont coopéré de manière fructueuse dans de nombreux domaines.Il a affirmé que le Japon est prêt à partager ses expériences pour aider le Vietnam à gérer les questions sociales et environnementales au cours de son processus de développement. -VNA