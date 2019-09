Des responsables vietnamiens et allemands. Photo: VNA



Berlin (AVI) - Une délégation du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, dirigée par le ministre Dao Ngoc Dung, en visite de travail en Allemagne du 22 au 28 septembre, a eu des séances de travail avec des responsables allemands sur la formation professionnelle.

La visite a pour but d’acquérir plus de connaissances et d’expériences pour réélaborer les stratégies vietnamiennes en matière de développement des ressources humaines en général et de formation professionnelle en particulier dans les années à venir.



Lors des rencontres avec les responsables allemands, dont le secrétaire d'Etat du ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales, Rolf Schmachtenberg, Dao Ngoc Dung a étudié le fonctionnement de la formation professionnelle de l’Allemagne, en particulier la forme d’apprentissage appelée «système dual », considéré comme une clé du succès de l’économie du pays.



Ce système dual combine systématiquement les avantages de la formation dans l’entreprise (70%) et de la formation dans l’école professionnelle (30%). Environ 52% des Allemands âgés de 16 à 24 ans ont terminé l’apprentissage en double formation, selon les statistiques rendus publics en 2018 par l'Institut fédéral de la formation et de l'enseignement professionnels.



Environ 1,32 million de personnes, âgées en moyenne de 19 ans, rejoignent ce système chaque année et 95,3% des diplômés peuvent trouver un emploi. Le système voit la participation de 20% des entreprises allemandes. -VNA