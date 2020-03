Hanoi (VNA) - Un protocole d’accord pour établir un partenariat public-privé (PPP) vers l’économie circulaire dans la gestion des déchets plastiques a été signé mercredi 19 février à Hanoi.

Vue de la cérémonie de signature du protocole d’accord. Photo: VNA

Le texte, le premier du genre au Vietnam, a été signé entre le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement, Dow Chemical Co., Ltd. Vietnam (Dow Vietnam), Siam Cement Group (SCG) et Unilever Vietnam International Co., Ltd (Unilever Vietnam).Le vice-ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement, Vo Tuan Nhan, a déclaré que la consommation moyenne de plastique par habitant au Vietnam n’est pas aussi élevée que celle des pays développés dans le monde.Cependant, avec une population de près de 100 millions d’habitants et une infrastructure de gestion des déchets solides incomplète, les déchets plastiques posent un grand défi aux pays en développement comme le Vietnam, a-t-il indiqué.Conscient de son rôle et de sa mission dans le règlement de la crise mondiale des déchets plastiques, le Vietnam, en tant que membre responsable des Nations unies, s’est engagé à prendre des mesures pour réduire les déchets plastiques afin de protéger l’environnement écologique marin et les océans, a-t-il affirmé.En décembre 2017, le Vietnam a officiellement rejoint la liste des 127 pays adoptant une résolution de l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement sur la lutte contre les déchets plastiques et les débris marins.Lors du Sommet élargi du G7 en 2018 au Canada, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a appelé à la coopération mondiale pour résoudre le problème des plastiques océaniques.Le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement a signé un protocole avec le Forum économique mondial sur la coopération pour lutter contre les déchets plastiques et a créé une coalition anti-plastique et une organisation de recyclage des emballages au Vietnam (PRO Vietnam).Après la cérémonie de signature, le ministère mettra en place un groupe de travail conjoint pour construire et exécuter des plans spécifiques de sensibilisation du public à la réduction des déchets plastiques. - VNA