Hanoi (VNA) – Le Bureau économique et culturel du Vietnam à Taipei continuera à se coordonner étroitement avec les autorités taïwanaises et les proches des personnes portées disparues pour mener à bien les procédures de vérification d’identité et les mesures de protection des citoyens nécessaires.

La porte-parole adjointe du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang. Photo: VNA



La porte-parole adjointe du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang a fait vendredi 31 mars cette déclaration, au sujet des informations liées à la découverte récente de corps dérivant en mer à Taïwan (Chine), certains portant des papiers d’identité vietnamiens.

Immédiatement après avoir reçu les informations des autorités taïwanaises sur l’affaire, le ministère a ordonné au bureau à Taipei de travailler d’urgence avec les autorités taïwanaises sur la question, a-t-elle fait savoir.

Le 23 mars 2023, le Département consulaire du ministère a également rencontré des représentants du Bureau économique et culturel de Taipei au Vietnam pour proposer une coordination pour vérifier les informations connexes et soutenir la mission de représentation du Vietnam à Taipei dans la mise en œuvre des mesures de protection des citoyens, a-t-elle encore indiqué. – VNA