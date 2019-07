Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Des experts vietnamiens et singapouriens se sont réunis lors d'un séminaire organisé par le Musée des beaux-arts du Vietnam en collaboration avec la Galerie nationale de Singapour, le 22 juillet, à Hanoï, pour partager leurs expériences dans la muséologie.



Ce séminaire portait sur l'étude, la collecte, l'exposition, la gestion des collections au musée. Les experts ont partagé leurs expériences de numérisation de documents et du droit d'auteur, l'application de technologies avancées dans la gestion de l'information, la préservation des collections et l'évaluation des risques lors du déplacement des objets.



Selon le directeur du Musée des beaux-arts du Vietnam, Nguyen Anh Minh, le séminaire fait partie des activités organisées dans le cadre d'une coopération entre le Musée des beaux-arts du Vietnam et la Galerie nationale de Singapour.



Créée il y a quatre ans, la Galerie nationale de Singapour est devenu un musée d'art de premier rang mondial.

Nguyen Anh Minh a espéré que les experts singapouriens partageraient leurs expériences avec le Vietnam, notamment dans la collecte et la numérisation des documents d'archives, l'établissement d'un plan d'exposition, ainsi que le rôle de curateur dans la recherche, la gestion et la préservation des objets.

L'événement a également permis au personnel des musées vietnamiens d'apprendre à développer un musée d'art moderne. -VNA