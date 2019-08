Hanoi (VNA) - Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Nguyên Quôc Dung et son homologue uruguayen Ariel Bergamino ont co-présidé jeudi , 29 août à Hanoi une consultation politique axée sur des mesures visant à promouvoir les relations de coopération entre les deux pays et les deux ministères des Affaires étrangères.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh (à droite) et le vice-ministre des Affaires étrangères de l’Uruguay, Ariel Bergamino. Source: baoquocte.vn

Lors de la 3e consultation au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères entre le Vietnam et l’Uruguay, les deux parties ont convenu de poursuivre leur coordination dans la mise en œuvre des engagements pris par les dirigeants des deux pays, en renforçant les échanges de délégations et les réunions bilatérales et en promouvant la coopération dans les projets agricoles, scientifiques et de technologies de l’information.Elles ont également convenu de maintenir les activités de la Commission mixte sur la coopération Vietnam-Uruguay dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement, du mécanisme de consultation politique entre les deux ministères des Affaires étrangères et de perfectionner le cadre juridique de la coopération bilatérale.Les deux parties ont discuté des questions régionales et internationales d’intérêt commun, partageant leurs points de vue sur le fait que les différends entre pays doivent être réglés par des mesures pacifiques sur la base du droit international.Plus tard le même jour, le vice-ministre des Affaires étrangères, Ariel Bergamino, a rencontré le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, et a eu une séance de travail avec la présidente de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam, Nguyên Phuong Nga.Durant son séjour au Vietnam, il devra rencontrer le président de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Hoàng Binh Quân, et des responsables du ministère de l’Industrie et du Commerce.-VNA