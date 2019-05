La première réunion du Comité mixte Vietnam-Union européenne à Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La première réunion du Comité mixte Vietnam-Union européenne (UE) pour la mise en œuvre de l'Accord-cadre de partenariat et de coopération intégrale Vietnam-UE a eu lieu le 10 mai à Hanoï, sous l’égide du vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, To Anh Dung et du directeur exécutif pour l'Asie-Pacifique du Service européen pour l'action extérieure (SEAE), Gunnar Wiegand.

Près de 80 représentants de ministères et de secteurs vietnamiens et 40 représentants du SEAE, du Commerce extérieur de la Commission européenne du commerce, de la délégation de l’UE et des ambassades des pays membres de l’UE au Vietnam ont participé à la réunion.

Les deux parties ont hautement apprécié le développement des relations entre le Vietnam et l'UE ces trois dernières décennies, soulignant leur volonté d'approfondir les relations de coopération bilatérales dans les domaines comme la sécurité et la défense, le commerce et l’investissement, le droit et la justice, les sciences et les technologies, l’énergie propre, la pêche…

L’UE a salué les réalisations obtenues par le Vietnam en matière de développement socio-économique et sa position dans la région et souhaité renforcer la coordination avec ce pays afin de promouvoir les liens ASEAN-UE. L'UE a également exprimé son soutien au maintien de la sécurité et de la sûreté de la navigation et de l'aviation et au respect du droit concernant la Mer Orientale.

Les deux parties ont affirmé leur volonté de promouvoir la signature de l'Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) et de l'Accord de protection des investissements (IPA) dans les prochaines semaines. Elles ont discuté des procédures nécessaires pour la ratification et à la mise en œuvre des conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail.

Le Vietnam et l’UE ont procédé à un échange de vues sur le programme de coopération au développement bilatéral pour la période 2014-2020, avec l’accent mis sur l'électrification rurale, l'utilisation efficace des énergies, le développement des énergies renouvelables, l'adaptation au changement climatique, le développement durable, la gestion des finances publiques et des questions économiques, la formation des ressources humaines, la culture, l’éducation, le tourisme et les échanges entre les deux peuples.

Ils ont salué l'application de l'Accord de partenariat volontaire (APV) sur l'Application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (FLEGT) Vietnam-UE qui entrera en vigueur à partir du 1er juin 2019. Ils ont tenu en haute estime les efforts déployés par le Vietnam pour réformer le cadre juridique afin de régler les problèmes liés à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).



Enfin, les deux parties ont convenu de mettre en place un mécanisme d'examen à mi-mandat pour garantir la mise en œuvre des résultats obtenus, contribuant activement au renforcement du partenariat et de la coopération intégrale entre les deux parties.

La réunion a adopté un communiqué de presse conjoint et décidé d’organiser la deuxième réunion du Comité mixte à Bruxelles, en Belgique, en 2020.-VNA