Hanoï, 19 février (VNA) - Le ministre de l'Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien a eu une séance de travail avec le vice-président exécutif de la Commission européenne (CE) Frans Timmermans le 18 février à Hanoï, au cours de laquelle les deux parties ont recherché des orientations de coopération pour l'avenir, notamment dans l’énergie et la transformation de l'énergie.

Le vice-président exécutif de la Commission européenne (CE) Frans Timmermans. Photo : VNA

Le ministre Nguyen Hong Dien a salué la visite du responsable de la CE dans le contexte où le Vietnam et l'UE élaborent et mettent en œuvre activement des plans d'action spécifiques pour concrétiser les résultats de la 26e Conférence des Parties des Nations Unies sur le changement climatique (COP26).Le ministre a demandé le soutien de l'UE, premier partenaire avec des engagements et des actions forts en matière d'atténuation du changement climatique et de transformation verte, dans la transformation du modèle de croissance vers une économie verte, circulaire et durable.Les deux parties ont discuté de nombreuses questions d'intérêt commun telles que la politique d'adaptation au changement climatique, les plans pour concrétiser les engagements de la COP26 et les plans de transformation de l'énergie ainsi que l'orientation pour le développement de l'économie circulaire.Le ministre Nguyen Hong Dien a déclaré que les engagements du Vietnam lors de la COP26 montrent la détermination du pays à atteindre avec persistance l'objectif de passer des sources d'énergie fossiles traditionnelles aux ressources d'énergie verte afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre avec sa propre force, ainsi que la coopération et le soutien de la communauté internationale dans les deux domaines financiers et du transfert des technologies.Le ministère de l'Industrie et du Commerce donnera la priorité au soutien aux projets d'énergie propre et renouvelable et est disposé à se coordonner avec les partenaires et les donateurs de l'UE sur le terrain, a-t-il déclaré.La coopération en matière de développement durable entre les deux parties a été mise en œuvre de manière positive et efficace au fil des ans par le biais des institutions de l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), a-t-il noté, ajoutant qu'il s'agit du premier accord du Vietnam avec un contenu lié au développement durable, ce qui montre la grande attention du pays à l'équilibre entre le commerce et la protection de l'environnement.Grâce à l'EVFTA, le Vietnam dispose de conditions favorables pour accéder aux technologies modernes de l'UE et attirer davantage de projets pour accélérer la croissance de l'économie verte et numérique ainsi que des énergies renouvelables, aidant ainsi les produits vietnamiens à répondre aux exigences techniques et environnementales du marché de l'UE, il a dit.Lors de la réunion, les deux parties se sont réjouies de la coopération Vietnam-UE dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'énergie, et ont convenu de renforcer leur partenariat à l'avenir.La partie vietnamienne a proposé que l'UE continue de soutenir et de donner la priorité au soutien technique et financier et au transfert de technologie au Vietnam, y compris le programme de transformation énergétique durable et le Groupe de partenariat énergétique du Vietnam (VEPG).Selon le Département général des douanes du Vietnam , l'année dernière, les échanges entre le Vietnam et l' UE ont atteint 57 milliards de dollars en 2021, en hausse de 14,5% sur un an, les re ce ttes d'exportation du Vietnam augmentant de 14,2% à 40,1 milliards de dollars.Le Département d’Import-Export du ministère de l'Industrie et du Commerce a indiqué qu'au cours de la première année de mise en œuvre de l'EVFTA, les recettes d'exportation des produits utilisant le certificat d'origine EUR.1 (C/O) ont atteint environ 7,71 milliards de dollars. - VNA