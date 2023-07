Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang se rend à l'ambassade du Vietnam en Israël. Photo : VNA

Lors de la cérémonie de célébration du 78e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre) et du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et Israël. Photo : VNA

Tel Aviv (VNA) - Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang, à la tête d’une délégation vietnamienne, a entamé le 23 juillet une visite officielle en Israël pour promouvoir l'amitié et la coopération multiforme entre le Vietnam et Israël.Dans la soirée du même jour, à Tel-Aviv, Tran Luu Quang et sa suite ont assisté à la cérémonie de célébration du 78e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre) et du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et Israël.S'exprimant lors de la célébration, l'ambassadeur du Vietnam en Israël, Ly Duc Trung, a déclaré que depuis leur établissement officiel le 12 juillet 1993, les relations de coopération d’amitié entre le Vietnam et Israël se sont continuellement développées dans tous les domaines allant de la politique, de l'économie, du commerce, de l'investissement, de l'agriculture intelligente à la haute technologie. L’Israël soutient le Vietnam dans la formation des ressources humaines en science et technologie, mettant en œuvre le programme de stagiaires agricoles ; envoie des experts médicaux techniques au Vietnam pour partager leurs expériences et leurs connaissances dans l'application de méthodes de travail et l'utilisation d'équipements avancés.Présent à la célébration, le ministre israélien de l'Innovation, des Sciences et des Technologies, Ofir Akunis, a déclaré que le Vietnam et l’Israël entretenaient une coopération étroite dans de nombreux domaines, en particulier dans l'agriculture, la santé, l'éducation, l'innovation et l'entrepreneuriat. Le ministre Akunis s'est engagé à promouvoir des projets conjoints sur la recherche innovante, l'écosystème de startup et le transfert de technologie… pour élargir et approfondir le partenariat entre les deux pays.