Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh s’est entretenu vendredi 22 mai au téléphone avec le ministre irlandais des Affaires étrangères Simon Coveney pour discuter de mesures visant à renforcer la coopération bilatérale ainsi que la coordination entre les deux pays lors de forums multilatéraux.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh. Photo : VNA

Le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a partagé les mesures prises par le Vietnam pour contenir la propagation du COVID-19 et développer l’économie dans la période post-épidémie.Il a affirmé que le Vietnam est disposé à partager ses expériences et à se coordonner avec l’Irlande pour renforcer les capacités médicales en réponse à la crise du nouveau coronavirus et se soutenir mutuellement dans la protection des citoyens.Le ministre Simon Coveney a hautement apprécié les mesures fortes et les rôles actifs du Vietnam en tant que président de l’ASEAN 2020 et membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) pour 2020-2021 dans la promotion de la coopération régionale et mondiale pour repousser la maladie.Il a suggéré que les deux pays renforcent leur partenariat dans les cadres de coopération entre l’Union européenne (UE) et le Vietnam, et entre l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et l’UE, ainsi que dans les forums internationaux, en particulier les Nations unies, concernant des questions d’intérêt commun.Le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a affirmé que le Vietnam est un partenaire responsable de la communauté internationale et travaille toujours en étroite collaboration avec des partenaires, y compris l’Irlande, dans les forums multilatéraux, pour apporter plus de contributions au maintien de la paix, à la stabilité, au respect du droit international et à la réponse aux problèmes mondiaux.Il a remercié l’Irlande d’avoir soutenu la signature et la ratification de l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) et de l’Accord sur la protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA). Il a recommandé aux deux parties de coopérer pour optimiser les opportunités offertes par les accords, aidant ainsi les deux économies à surmonter les défis actuels.Les deux responsables ont reconnu des progrès positifs dans les relations bilatérales et ont convenu d’organiser conjointement des activités marquant le 25e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Irlande (1996-2021), tout en renforçant la coopération multiforme, en particulier dans l’économie, le commerce et la coopération au développement. - VNA