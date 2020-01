L'ambassadeur du Vietnam en Indonésie, Pham Vinh Quang (quatrième à gauche) et le ministre indonésien des Affaires maritimes et de la Pêche, Edhy Prabowo (centre) lors de la séance de travail du 17 janvier. Photo: VNA

Jakarta (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam en Indonésie, Pham Vinh Quang, a eu une séance de travail avec le ministre indonésien des Affaires maritimes et de la Pêche, Edhy Prabowo, le 17 janvier.

Le ministre indonésien a estimé qu'il y avait beaucoup de potentiels pour la coopération dans la culture et la transformation des produits aquatiques, qui sont la coopération bilatérale essentielle. La partie indonésienne appliquera des politiques pour promouvoir l’import-export et inviter les entreprises vietnamiennes à investir dans l’aquiculture.

L'ambassadeur Pham Vinh Quang a souligné que le Vietnam soutenait totalement l'idée du ministre indonésien de renforcer la coopération dans la culture et la transformation des produits aquatiques, affirmant que c'était une tâche pour réaliser l'accord entre le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et le président Joko Widodo visant à porter le commerce bilatéral à 10 milliards de dollars cette année. Il a espéré que cette coopération apportera une contribution positive à l’augmentation des échanges commerciaux bilatéraux dans les temps à venir.

Les deux parties sont convenues d'accélérer la signature du procès-verbal de coopération entre le ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural et le ministère indonésien des Affaires maritimes et de la Pêche d’un programme de coopération quinquennale.

S'agissant de la question de pêche illégale des pêcheurs en mer, ils ont affirmé le principe primordial de la régler de manière harmonieuse et humaine, conformément aux lois des deux pays et au droit international, selon l'esprit de l'accord de haut niveau et le partenariat stratégique Vietnam-Indonésie.

Les deux parties ont également discuté des mesures visant à renforcer l'échange d'informations, à mettre en place un téléphone rouge, à régler sérieusement les problèmes afin de promouvoir les relations bilatérales dans les temps à venir.-VNA