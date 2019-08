Des visiteurs indiens s'intéressant au tourisme vietnamien Photo: VNA

New Delhi (VNA) - Le Vietnam et l’Inde ont un potentiel énorme pour renforcer la coopération dans le tourisme, car ils entretiennent des relations de longue date et partagent des valeurs culturelles communes.

En particulier, les lignes aériennes directes entre les deux pays, qui s'ouvriront d’ici la fin de l’année, contribueront à la promotion des échanges entre les deux peuples et leur coopération dans le commerce et l’investissement, a déclaré l'ambassadeur du Vietnam en Inde, Pham Sanh Chau.

Lors du roadshow de promotion du tourisme vietnamien organisé conjointement le 28 août à New Delhi par l'ambassade du Vietnam en Inde et la société VFS Global, Pham Sanh Chau a affirmé que le tourisme et les échanges entre les deux peuples étaient l'un des piliers du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et l'Inde, contribuant à la compréhension mutuelle et à la confiance entre les deux nations.



Il a présenté aux participants des potentialités touristiques du Vietnam et des politiques du pays en matière de développement du tourisme, ainsi que recommandé des initiatives et mesures pour renforcer la coopération bilatérale dans ce domaine.



A cette occasion, Pham Sanh Chau a annoncé l’ouverture prochaine de lignes directes entre les deux pays, à savoir Kolkata - Hanoi / Ho Chi Minh-Ville de la compagnie aérienne indienne IndiGo le 3 octobre, Ho Chi Minh-Ville – New Delhi le 6 décembre et Hanoï– New Delhi de la compagnie vietnamienne Vietjet Air le 7 décembre.

Ces lignes contribueront de manière significative à l’intensification de la coopération bilatérale dans le tourisme, l'économie, le commerce et l’investissement, a-t-il souligné.



Un représentant de la société VFS Global a affirmé que de nombreux touristes étaient intéressés par des lignes aériennes directes reliant les deux pays et le tourisme vietnamien, estimant que l'industrie vietnamienne "sans fumée" serait en mesure de rivaliser avec la Thaïlande et Singapour et de devenir une destination attrayante pour des dizaines de millions de touristes indiens.

Dans le cadre du roadshow, environ 200 agences de voyages, hôtels et compagnies aériennes indiens et vietnamiens ont participé à des rencontres B2B. Quelques accords ont été signés. -VNA