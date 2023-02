Hanoi (VNA)- Via la coopération dans les affaires sociales et du travail, les États-Unis espèrent toujours renforcer l'application des politiques centrées sur les travailleurs et considèrent cela comme la question centrale pour créer les meilleures conditions pour les travailleurs, a affirmé la représentante américaine au commerce (USTR) Katherine Tai lors d'une récente séance de travail avec le ministère vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales.

Selon Mme Katherine Tai, l'USTR et l'Organisation internationale du travail (OIT) apprécient hautement la récente mise en œuvre par le Vietnam du Code du travail avec de nombreux points nouveaux et progressistes correspondant aux normes internationales du travail. Il s’agit d’une base du renforcement de la coopération vigoureuse entre le Vietnam et les États-Unis dans le domaine des affaires sociales et du travail dans les temps à venir.

Dans le cadre de la coopération avec l'OIT, les États-Unis ont aidé le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales à mettre en œuvre un certain nombre de projets très efficaces, notamment des projets sur les relations professionnelles, l’assistance technique, le renforcement des capacités nationales pour prévenir et réduire le travail chez des enfants au Vietnam…

De plus, de nombreuses organisations, notamment des ONG américaines, à travers leurs activités de coopération, ont également contribué à apporter un soutien à des dizaines de milliers de personnes pour surmonter les difficultés et s'intégrer dans la société.

Ces dernières années, le Vietnam a fait beaucoup de progrès dans l’élaboration et le perfectionnement des politiques du travail et de l'intégration internationale à cet égard. Notamment, le ministère vietnamien et l'OIT ont signé un protocole d'accord sur la coopération en 2021 pour promouvoir les normes internationales du travail au Vietnam pour 2021 - 2030, au cours duquel le pays devrait ratifier 15 autres conventions de l'OIT.

La vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Nguyen Thi Ha, a exprimé son souhaite que la partie américaine renforce la coopération dans le domaine du travail avec le Vietnam, notamment le renforcement des activités de soutien financier, technique et de partage d'expérience pour le Vietnam afin de perfectionner et de mettre en œuvre le système juridique, les politiques liées aux domaines des relations de travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de la société et d’améliorer la compétence de formation de ressources humaines de qualité ... - VNA