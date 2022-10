Lors de la séance de travail, le 30 octobre à Hanoï. Photo: QDND

Hanoï (VNA) – Le général de corps d’armée Nguyen Van Rinh, président de l’Association des victimes de l’agent orange/dioxine du Vietnam (VAVA) a reçu le 30 octobre à Hanoï, Tim Rieser, conseiller supérieur en politique extérieur du sénateur américain Patrick Leahay.

Le Vietnam considère toujours les États-Unis comme l’un des partenaires de premier rang dans plusieurs domaines, notamment dans le règlement des conséquences de la guerre, a déclaré le général Nguyen Van Rinh.

Actuellement, le Vietnam recense 4,8 millions de personnes exposées et trois millions de victimes de l’agent orange/dioxine. Les aides américaines sont destinées essentiellement aux personnes handicapées, mais pas encores aux victimes de l'agent orange.

Des projets bénéficiés de ces aides sont principalement réservés aux services ou au soutien technique pour les soins de santé, la formation et le conseil en emploi.

''Nous souhaitons que les aides américaines parviennent à chaque victime de l’agent orange'', a-t-il indiqué, soulignant la nécessité d’un projet de soutien inclusif, à long terme et efficace en faveur des victimes vietnamiennes, notamment les personnes exposées et leurs générations suivantes.

Le général Nguyen Van Rinh a proposé à Tim Rieser de continuer d'encourager l'Administration et le Congrès américains à accorder une financière à des programmes de coopération dans le règlement des séquelles de la guerre au Vietnam.

De son côté, Tim Rieser a affirmé continuer à exhorter l'Administration et le Congrès américains à prêter attention et à accorder des ressources et un budget pour des programmes de coopération en matière de règlement des conséquences de la guerre au Vietnam.

Outre la désintoxication des aéroports de Da Nang et de Bien Hoa, la partie américaine projette d'élargir son soutien à d’autres localités vietnamiennes dans l'avenir, a déclaré estimé Tim Rieser.

À cette occason, le général Nguyen Van Rinh a remis l’insigne « Pour les victimes de l’agent orange » à M. Tim Rieser pour ses contributions aux victimes de cette substance toxique.

61 ans après le premier épandage de cet herbicide massivement utilisé par l'armée américaine durant la guerre, de nombreux Vietnamiens continuent de souffrir de ses effets délétères.

Selon l'Association des victimes de l'agent orange/dioxine du Vietnam, plus de 4,8 millions de Vietnamiens ont été directement exposés au défoliant, dont 3 millions en subissent encore les séquelles. Des centaines de milliers d’entre eux sont décédés dans la douleur. D'autres continuent de combattre tant bien que mal leurs maladies, souvent incurables. De nombreux enfants sont nés malformés ou sont condamnés à une vie végétative.

Selon les scientifiques, l'agent orange peut avoir des effets sur des centaines d'années car il affecte le patrimoine génétique. Au Vietnam, une 4e génération est touchée. L'agent orange est la catastrophe chimique la plus désastreuse de l'histoire de l'humanité. -VNA