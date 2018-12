Le général de corps d’armée Nguyen Chi Vinh à la cérémonie de célébration des 30 ans de coopération entre le Vietnam et les Etats-Unis dans la recherche de MIA. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Une cérémonie s'est tenue à Hanoi le 12 décembre pour marquer le 30e anniversaire de la coopération entre le Vietnam et les Etats-Unis dans la recherche de soldats américains portés disparus pendant la guerre du Vietnam (1988-2018).



L’événement était organisé par l'Office vietnamien chargé de la recherche des Américains portés disparus (MIA) pendant la guerre au Vietnam (VNOSMP) et la Force mixte de contrôle des prisonniers et des portés disparus du Département américain à la Défense.



La vice-ambassadrice des Etats-Unis au Vietnam, Caryn McClelland, a remercié le gouvernement et le peuple vietnamiens pour leur soutien à la recherche de MIA au cours de ces trois décennies.



Elle a affirmé que les Etats-Unis souhaitait continuer à coopérer avec le Vietnam dans le cadre de cette activité, ainsi que d'autres activités de règlement des conséquences de la guerre au Vietnam.



Le vice-ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a déclaré que la recherche de MIA avait permis de rétablir la paix dans de nombreuses familles américaines et permis aux deux peuples de mieux comprendre la bonne volonté, la politique humanitaire de chacun.



Pour sa part, le vice-ministre de la Défense, le général de corps d’armée Nguyen Chi Vinh, a souligné que les activités de recherche menées au cours des 30 dernières années ont non seulement permis de régler les conséquences de la guerre, mais également ouvert la porte aux relations de coopérations entre le Vietnam et les États-Unis.



Le général de corps d’armée Nguyen Chi Vinh a remercié les gouvernements, les populations, les localités et les agences des deux pays pour leur aide dans cette activité. Il a également exprimé sa reconnaissance pour les Américains et les Vietnamiens qui ont perdu la vie dans la recherche de MIA.



Lors de la cérémonie, l’ambassade des États-Unis et le ministère vietnamien des Affaires étrangères ont remis des insignes à des cadres vietnamiens, experts américains et des organismes et des localités vietnamiens et américains qui ont grandement contribué à ce travail. -VNA