Washington (VNA) - Les États-Unis et le Vietnam ont beaucoup de potentiel pour étendre leur coopération économique et commerciale dans des domaines tels que l’agriculture, les sciences de la vie et la transition énergétique, selon le PDG du Business Council for International Understanding (BCIU) Peter Tichansky.

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh avec des représentants des entreprises et investisseurs américains à Washington. Photo : VNA

La coopération économique et commerciale entre les deux pays se développe fortement et ira encore plus loin, a-t-il déclaré dans une interview à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à New York à l’occasion de la visite de travail du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh aux États-Unis.

Les entreprises membres du BCIU accordent une très grande priorité à la coopération avec les partenaires vietnamiens, a-t-il plaidé, ajoutant que le conseil souhaite travailler en étroite collaboration non seulement avec les partenaires vietnamiens existants mais aussi avec les futurs partenaires vietnamiens.

Il a salué le fait que le gouvernement vietnamien avait écouté les propositions des entreprises membres du conseil, affirmant que c’est le style qui rend le Vietnam différent des autres parce qu’il comprend comment attirer des investissements étrangers de haute qualité. Au cours de la dernière décennie, de plus en plus d’entreprises américaines l’ont compris et ont investi davantage au Vietnam.

Le BCIU continuera d’agir comme un pont efficace pour promouvoir les partenariats entre les entreprises américaines et vietnamiennes, a-t-il confirmé.

Le BCIU est une organisation à but non lucratif et non partisane qui encourage le dialogue entre les chefs d’entreprise et les dirigeants politiques de différents pays. – VNA