Londres (VNA) - L'ambassade du Vietnam au Royaume-Uni en collaboration avec l'Écosse et l'Association du whisky écossais (SWA) a organisé le 7 mars un événement intitulé "Connecting Vietnam-Scotland" à Scotland House London.

S'inscrivant dans le cadre de l'Année d'amitié Vietnam-Royaume-Uni 2023 célébrant les 50 ans de relations diplomatiques bilatérales, l'événement visait à renforcer la coopération entre le Vietnam et l'Écosse (relevant du Royaume-Uni), notamment dans le commerce, l'investissement, l'énergie renouvelable, l'éducation et le tourisme.

L'événement a également présenté la culture culinaire du Vietnam - élue par le magazine de voyage canadien The Travel comme l'une des 10 meilleures cuisines du monde; ainsi que de l'Écosse, le plus grand producteur de whisky au monde.

A cette occasion, les invités ont été informés de l'évolution des relations entre le Vietnam et le Royaume-Uni, ainsi que des opportunités d'investissement et d'affaires au Vietnam. Les invités ont également la possibilité de déguster des plats et des boissons traditionnels vietnamiens ainsi que des whiskies, des vins et des cocktails uniques écossais.

L'ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni Nguyên Hoàng Long prend la parole. Photo: VNA



Les relations Vietnam-Royaume-Uni sont actuellement au meilleur moment de développement, avec un commerce bilatéral atteignant plus de 6,8 milliards de dollars en 2022, dont 6 milliards des exportations du Vietnam, soit une augmentation de 5,2 % par rapport à l'année précédente, a fait savoir l'ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni Nguyên Hoàng Long.

Il a souligné le potentiel de coopération entre le Vietnam et le Royaume-Uni, y compris l'Écosse, dans les domaines du tourisme, de l'éducation, de la transformation numérique et des énergies renouvelables.

Mark Kent, directeur exécutif de la SWA et ancien ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam, prend la parole. Photo: VNA



Selon Mark Boyce, chef de la diplomatie économique et de l'engagement au gouvernement écossais, les deux parties disposent de nombreuses opportunités de coopération dans les domaines du commerce, du tourisme, de l'énergie éolienne, de l'enseignement supérieur, notamment dans la recherche sur le climat et l'environnement, qui sont les points forts de l'Écosse.

En outre, le Vietnam et l'Écosse partagent des similitudes, telles que paysages naturels, magnifique littoral, culture unique, etc. Ainsi, l'événement "Connecting Vietnam-Scotland" était un moyen idéal pour célébrer et promouvoir les bonnes relations Vietnam-Royaume-Uni, a affirmé Mark Kent, directeur exécutif de la SWA et ancien ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam. -VNA