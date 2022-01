L'ambassadeur du Vietnam au Venezuela Le Viet Duyen discute avec le recteur de l'Université expérimentale nationale Rómulo Gallegos, Jose Torealba (2e à partir de la droite). Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam au Venezuela Le Viet Duyen s'est rendu les 21 et 22 janvier dans l'État de Guarico, dans le but de renforcer la coopération entre les localités vietnamiennes et vénézuéliennes, notamment d'accélérer les projets de production agricole et d'autres initiatives de coopération.

En travaillant avec les dirigeants locaux, l'ambassadeur Le Viet Duyen a proposé de renforcer la coopération en tous domaines, dont l'établissement d'un jumelage entre Guarico et une localité vietnamienne disposant des conditions climatiques et pédologiques similaires.

La présidente du Conseil législatif de l'État de Guarico, Dayana Encinozo, et les directeurs chargés de l'éducation, de la production et du commerce ont apprécié le projet de coopération lié à la production rizière du Vietnam pendant la période 2015-2019 à Guarico. Ils ont émis leur souhait d'intensifier la coopération avec le Vietnam dans l'éducation, l'agriculture, l'échange entre les peuples.

En rencontrant le recteur de l'Université expérimentale nationale Rómulo Gallegos, Jose Torealba, le diplomate vietnamien a souligné que la promotion des échanges académiques et l'organisation de webinaires sur la Pensée du Président Ho Chi Minh contribueraient à présenter sa pensée auprès d'étudiants et enseignants de cette université en particulier et des Vénézuéliens en général.

A cette occasion, Le Viet Duyen a abordé la possibilité de faire don d'une variété de lotus de Nam Dan à l'Université vénézuélienne, première place au monde à fonder une faculté d'économie et de politique de Ho Chi Minh, en vue d'y créer un étang de lotus. -VNA