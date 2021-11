Londres (VNA) - Le 31 octobre, à Édimbourg, le vice-ministre de l'Éducation et de la Formation Nguyen Van Phuc et le président de “Higher Education Funding Council for Wales”, Rob Humphreys, ont présenté un plan d'action dans le domaine de l'enseignement supérieur entre le ministère vietnamien de l'Éducation et de la Formation et le pays de Galles.



L’événement s’est tenu dans le cadre du voyage du Premier ministre Pham Minh Chinh pour assister à la 26e Conférence des Parties (COP 26) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à Glasgow du 31 octobre au 3 novembre. Il a marqué une nouvelle avancée dans la coopération dans l’éducation et la formation entre le Vietnam et le pays de Galles.



Selon ce plan, les deux parties renforceront la coopération entre les établissements d'enseignement supérieur afin de développer des programmes communs de formation, ainsi que la coopération dans la recherche. Le plan donne également la priorité aux activités d'échange d'étudiants, d'enseignants, de chercheurs, à l’octroi de bourses d'études, à l’organisation de cours de formation professionnelle et de séminaires...



Le même jour, le vice-ministre Nguyen Van Phuc et le directeur général du British Council Charlie Walker ont signé un protocole d'accord sur la coopération entre le ministère vietnamien de l'Éducation et de la Formation et le British Council.

le vice-ministre de l'Éducation et de la Formation Nguyen Van Phuc (droite) et le directeur général du British Council Charlie Walker. Photo : Minh Hop





Le protocole met l'accent sur la création de partenariats dans les domaines de la gouvernance et de l'autonomie des universités, le développement des compétences en leadership dans l'enseignement supérieur. Il accorde également la priorité à la coopération pour améliorer les capacités d'enseignement de l'anglais dans le système éducatif vietnamien...-VNA