Hanoï, 6 août (VNA)- Le Département consulaire du ministère des Affaires étrangères et l'ambassade du Vietnam au Royaume-Uni ont affirmé qu'ils continueraient à se coordonner activement avec les autorités britanniques pour promouvoir le processus d'identification des victimes dans le incendie survenu le 7 mai dernier à la maison Bismark House Mill dans le quartier Oldham de la ville du Grand Manchester.

Photo : VNA

Ils se sont également engagés à être prêts à prendre les mesures de soutien nécessaires au cas où il serait confirmé que ces victimes sont des citoyens vietnamiens.



Dans le même temps, ils ont exhorté la partie britannique à enquêter rapidement sur la cause de l'incident, ainsi qu'à garantir les droits et intérêts légitimes des citoyens.



Plus tôt, le 4 août, la police d'enquête britannique a annoncé qu'un troisième corps avait été retrouvé dans le bâtiment incendié d'Oldham.



Au cours des derniers jours, sous les instructions du ministère vietnamien des Affaires étrangères, le département consulaire s'est coordonné étroitement avec les autorités britanniques pour identifier les familles de quatre citoyens vietnamiens portés disparus et soupçonnés d'être impliqués dans l'incendie susmentionné.



La police d'investigation britannique a également officiellement demandé à la partie vietnamienne d'aider et de coordonner l'identification et la vérification des victimes avec des techniques spécialisées.- VNA