Photo : VNA

Londres (VNA) - L'ambassade du Vietnam au Royaume-Uni, en coopération avec le réseau d'affaires British Expertise International (BEI), a organisé le 18 avril à Londres, un échange de vue intitulé "Vietnam-Royaume Uni : nouveau domaine de coopération dans le commerce et les affaires" pour explorer de nouvelles opportunités de coopération commerciale après l'adhésion du Royaume-Uni à l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).Cet échange de vue s’est déroulé dans le cadre des Journées vietnamiennes au Royaume-Uni tenues du 28 mars au 27 avril pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations Vietnam-Royaume-Uni.Les participants ont discuté des opportunités de coopération commerciale et d’affaires entre le Vietnam et le Royaume-Uni, en particulier dans les domaines de l'énergie, du changement climatique, de la transition et de la finance vertes, de l'éducation, de la santé, des technologies et des infrastructures. A cette occasion, l'ambassadeur Nguyen Hoang Long et le député Mark Garnier ont également répondu aux questions des entreprises britanniques concernant l'environnement et les opportunités de coopération en matière d'investissement au Vietnam.S'exprimant lors de l’événement, l'ambassadeur Nguyen Hoang Long a estimé que le potentiel de développement commercial entre les deux pays est encore important, en particulier depuis que le Royaume-Uni a rejoint le CPTPP. L'ambassadeur a souligné la possibilité d'exporter vers le Vietnam des produits britanniques tels que whisky, denrées alimentaires, produits agricoles. Il a aussi insisté sur le fait que la coopération dans les énergies renouvelables, la transition et la finance vertes seraient des domaines clés des relations bilatérales dans les années à venir alors que les deux pays accélèrent leurs efforts dans la résilience au changement climatique.Pour sa part, le député Mark Garnier a souligné sept domaines sur lesquels le Royaume-Uni souhaite se concentrer pour promouvoir sa coopération avec le Vietnam, à savoir l'énergie, l'éducation, les services financiers, la science, la santé, les technologies et les infrastructures.Le Vietnam et le Royaume-Uni ont enregistré 6,83 milliards de dollars d'échanges bilatéraux en 2022. Le Royaume-Uni est actuellement le 9e marché à l'export du Vietnam. En matière d'investissement, le Royaume-Uni fait partie des 15 plus grands investisseurs étrangers au Vietnam avec 500 projets pour un capital social total de 4,19 milliards de dollars.-VNA