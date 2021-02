Le riz vietnamien de haute qualité bénéficie d'un tarif nul sur le marché britannique dans le cadre de l' UKVFTA . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Dang Hoang An, a eu une séance de travail avec l'ambassadeur britannique au Vietnam, Gareth Ward, pour discuter de la coopération bilatérale dans le commerce et l'énergie.

Ils ont déclaré que l'accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et le Vietnam (UKVFTA), qui était entré en vigueur le 1er janvier, créerait une nouvelle force motrice à la coopération bilatérale dans le commerce et l'investissement.

L’année dernière, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 5,6 milliards de dollars malgré les impacts du COVID-19, dont 4,95 milliards d'exportations vietnamiennes. Le Royaume-Uni était le troisième marché d'exportation du Vietnam en Europe, ont-ils rappelé.

Concernant la 12e réunion du Comité mixte économique et commercial Vietnam-Royaume-Uni (JETCO 12), les deux parties ont convenu de l’organiser au Royaume-Uni une fois la pandémie sous contrôle.

En mars prochain, les coprésidents du JETCO, le vice-ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce Dang Hoang An et le ministre d'État britannique chargé de la politique commerciale, Greg Hands, tiendront une session de travail en ligne pour discuter de l’organisation de la 12e réunion du JETCO et du plan de coopération bilatérale pour l'avenir.

La partie britannique a émis le souhait de travailler avec le ministère vietnamien pour organiser des dialogues en ligne sur les énergies renouvelables.

Pour sa part, le vice-ministre Dang Hoang An a affirmé que son ministère soutenait les efforts du Royaume-Uni dans l’organisation des dialogues susmentionnés et des événements dans le cadre de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques 2021, prévue en novembre prochain à Glasgow, en Écosse. -VNA