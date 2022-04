Photo d'illustration: baodautu.vn

Hanoi (VNA) - Le Vietnam et le Panama jouissent d’un grand potentiel de coopération, notamment dans la logistique et le commerce électronique, mais devront renforcer les échanges et les activités de promotion commerciale pour dynamiser le commerce bilatéral encore modeste.

Ce constat est dressé lors d’une séance de travail entre le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên et la ministre panaméenne des Affaires étrangères Erika Mouynes, à l’occasion de sa visite de travail au Vietnam.



L’événement visait à discuter de la situation de la coopération bilatérale, des solutions pour promouvoir les relations économiques, commerciales et d’investissement, et du plan d’organisation de la 2e réunion du Comité mixte de coopération économique, commerciale et d’investissement entre le Vietnam et le Panama.



Le ministre Nguyên Hông Diên a félicité le Panama pour ses réalisations socio-économiques au cours des dernières années et s’est dit convaincu que le Panama poursuivra sa dynamique de croissance, servant de centre financier, de services, de logistique et de commerce de premier plan dans la région et le monde.

Vue de la séance de travail. Photo: Ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce

Le responsable vietnamien s’est réjoui de la forte progression du commerce bilatéral en 2021, s’établissant à 467,04 millions de dollars, soit une hausse de 45,9% en glissement annuel.



Il a espéré que le Panama devienne une tête de pont du Vietnam aux marchés d’Amérique latine et des Caraïbes et que le Vietnam une porte d’entrée du Panama en Asie du Sud-Est. La priorité sera donnée à la coopération dans la logistique, au commerce électronique et à la transformation numérique dans la promotion commerciale.



Les deux parties promouvront le rôle des canaux et des ports maritimes du Panama ainsi que la position du Vietnam dans la chaîne de valeur mondiale.



Le ministre Nguyên Hông Diên a suggéré aux deux parties d’accélérer les activités de communication pour promouvoir le potentiel de coopération bilatérale en matière de commerce et d’investissement, d’accroître les échanges de délégations à tous les niveaux et de créer des conditions favorables pour la participation des entreprises vietnamiennes aux activités de promotion commerciale au Panama.



Pour sa part, Erika Mouynes a affirmé que le ministère panaméen des Affaires étrangères se coordonnera avec le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce pour pousser l’exécution des contenus dont ils ont convenus, notamment pour favoriser l’accès des entreprises vietnamiennes et panaméennes au marché de l’autre.



Les deux parties ont affirmé le rôle et l’importance du Comité mixte de coopération économique, commerciale et d’investissement dans le renforcement de la coopération bilatérale et ont convenu de continuer à se coordonner pour promouvoir l’organisation de la 2e réunion de la Comité mixte en 2022 à Hanoi. –VNA