Forum sur l'éducation entre le Vietnam et le Myanmar. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Un forum sur l'éducation entre le Vietnam et le Myanmar a eu lieu le 2 décembre dans la ville de Yangon du Myanmar, afin de promouvoir les liens entre les universités des deux pays.

Lors de l'événement, l'ambassadrice du Vietnam au Myanmar, Luan Thuy Duong, a souligné que ce forum contribuerait à la mise en œuvre du mémorandum d'accord conclu entre le ministère vietnamien de l'Éducation et de la Formation et le ministère birman de l'Éducation, et au renforcement du partenariat intégral entre les deux pays.

Après avoir évoqué la volonté des entreprises vietnamiennes au Myanmar de soutenir le développement de l'éducation de ce pays, il a exprimé l'espoir que ce forum apporterait des avantages concrets aux étudiants des deux pays.

Myint Thein, représentant du ministère de l'Éducation du Myanmar, quant à lui, a insisté sur l'importance de la coopération en matière de formation et de recherche entre les universités des deux pays, tout en saluant les avantages apporté par cet événement pour les étudiants birmans, dans le contexte de l’accélération du processus de réforme et d’internationalisation des universitaires du Myanmar.

À cette occasion, la partie vietnamienne a fourni des informations sur le programme de bourses CLMV du gouvernement vietnamien accordé aux élèves du Cambodge, du Laos et du Myanmar, déployé depuis 2008, en expliquant que 20 bourses d’études sont accordées chaque année à chaque pays au niveau de formation universitaire, post-universitaire et stagiaire à court terme, dans les grandes universités vietnamiennes. -VNA