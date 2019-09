Le général de corps d’armée Phan Van Giang, membre du Comité central du Parti, chef d’état-major général de l’Armée populaire du Vietnam, vice-ministre de la Défense. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle au Myanmar du 24 au 27 septembre sur invitation du général birman Min Aung Hlaing, commandant en chef de l’armée de ce pays, le vice-ministre vietnamien de la Défense Phan Van Giang, également chef d’état-major général de l’Armée populaire du Vietnam, a rendu mercredi après-midi une visite de courtoisie au premier vice-président birman, Myint Swe.



Le premier vice-président birman a déclaré que son pays tenait toujours en haute estime le développement de sa coopération intégrale avec le Vietnam et que la défense était un pilier important des relations bilatérales. Il a affirmé que le gouvernement birman continuerait de favoriser l’approfondissement des relations bilatérales dans la défense, dans l’intérêt commun des deux peuples.



Mercredi matin, la délégation militaire vietnamienne a eu une entrevue avec le général Min Aung Hlaing, commandant en chef de l’armée birmane.



A cette occasion, le général Phan Van Giang a déclaré que le Vietnam attachait toujours de l’importance à la consolidation et au développement de son amitié traditionnelle et de son partenariat intégral avec le Myanmar. Le Vietnam est actuellement le 10e plus grand partenaire commercial du Myanmar. Les deux pays s’efforcent de porter leurs échanges commerciaux à 1 milliard de dollars d’ici 2020.



Les deux parties ont été unanimes à constater que les relations bilatérales dans la défense s’étaient fortement développées sur la base de la convention signée en 2011 à l’occasion de la visite au Vietnam du général Min Aung Hlaing, notamment dans la formation de personnel et la médecine militaire.



Les deux parties ont convenu de continuer de mettre en valeur les potentiels de coopération dans la défense en intensifiant la collaboration entre les unités de l’armée, en organisant des visites de navires dans l’autre pays, en collaborant dans la lutte contre la drogue et dans l’industrie de la défense et la logistique.



Le commandant en chef de l’armée birmane a promis de continuer de soutenir les activités du groupe vietnamien de l’industrie et des télécommunications Viettel au Myanmar. Il a également affirmé son soutien à la présidence vietnamienne de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est) en 2020. -VNA