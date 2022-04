Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, reçoit le nouvel ambassadeur du Mexique au Vietnam, Alejandro Negrin Muñoz. Photo: congthuong.vn



Hanoi (VNA) - Le Vietnam et le Mexique peuvent envisager la coopération dans les industries fondamentales, notamment les matériaux, la métallurgie, la mécanique, la transformation, l'électronique, la chimie, la pharmacie..., a déclaré jeudi 7 avril à Hanoi le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên.

En recevant le nouvel ambassadeur du Mexique au Vietnam, Alejandro Negrin Muñoz, le ministrte Nguyên Hông Diên a espéré que le diplomate mexicain apporterait de nombreuses contributions à la promotion des relations de coopération entre les deux pays dans tous les domaines, dont l'économie, le commerce et l'investissement sont les piliers.

Il a proposé aux deux pays continueront de promouvoir l'échange de délégations à tous les niveaux dans les temps à venir, en se concentrant sur la promotion du commerce pour tirer parti de l'accord CPTPP, ainsi que sur les activités pour soutenir la communauté des affaires dans le renforcement de la coopération et de l'investissement des entreprises.

Il a exprimé son souhait que, dans le contexte de la "nouvelle normalité", les deux parties doivent renforcer davantage leurs efforts de coopération en vue d'une reprise économique rapide et d'un développement durable.

En particulier, les deux parties façonnent conjointement de nouvelles chaînes de production et d'approvisionnement mondiales qui résistent à la crise, tout en se focalisant sur la coopération dans le développement d'un certain nombre d'industries clés et conformes aux tendances internationales actuelles, a-t-il souligné.

A cette occasion, le diplomate s'est également dit préoccupé par l'ouverture par le Mexique d'une enquête sur l'affaire des recours commerciaux avec les exportations vietnamiennes et a demandé à la partie mexicaine de mener une enquête sur les recours commerciaux avec les produits sidérurgiques vietnamiens de manière objective et équitable, conformément au dispositions de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Pour sa part, l'ambassadeur Alejandro Negrin Muñoz a affirmé que le Vietnam était l'un des principaux partenaires commerciaux du Mexique dans la région.

Il a proposé aux deux parties de travailler en étroite collaboration pour organiser la 4e session Commission mixte de coopération économique, de commerce et d'investissement entre le Vietnam et le Mexique, prévue en 2023 dans son pays. -VNA