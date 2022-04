Le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Hông Diên (à gauche), et son homologue lao Khampheng Xaysomphena lors de la conférence, le 11 avril. Photo : VNA

Vientiane (VNA) – La 12e conférence sur la coopération dans le développement du commerce frontalier Vietnam-Laos a eu lieu lundi 11 avril à Vientiane sous la co-présidence du ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, et de son homologue lao Khampheng Xaysompheng.



S’exprimant lors de la conférence, le ministre Nguyên Hông Diên a déclaré qu’en 2021, le commerce bilatéral a atteint 1,37 milliard de dollars, en hausse de 33,3% par rapport à 2020.



Cette conférence est importante pour promouvoir le potentiel de développement des relations commerciales entre les deux pays vers l’objectif d’une croissance annuelle des échanges commerciaux bilatéraux de 10 à 15%.

Lors de la conférence, les deux parties ont évalué les réalisations et les lacunes dans la mise en œuvre de l’Accord sur le commerce frontalier Vietnam-Laos, la promotion du commerce, des investissements et la gestion des frontières, la lutte contre la contrebande et la fraude commerciale.

Les deux ministres ont signé un protocole d'accord sur la coopération dans le développement du commerce frontalier entre les deux pays. Photo : VNA

Les deux parties ont convenu de définir 7 orientations pour la coopération et le développement du commerce frontalier Vietnam-Laos dans les temps à venir, et signé un protocole d’accord sur la coopération dans le développement du commerce frontalier entre les deux pays.

Elles ont convenu de favoriser l’écoulement des marchandises de chaque pays sur le marché de l’autre, en particulier les produits agricoles ; de continuer à se coordonner dans la prévention et la lutte contre la contrebande, la fraude commerciale et le transport transfrontalier illégal de marchandises entre les deux pays.



Avec 209 projets valides d’un capital social total d’environ 5,18 milliards de dollars, le Vietnam reste le 3e investisseur étranger au Laos après la Chine et la Thaïlande. En 2021, 5 nouveaux projets ont obtenu une licence d’investissement et 4 projets opérationnels ont augmenté leur investissement initial, d’un capital social total 112,84 millions de dollars, en hausse de 27% par rapport à 2020.

Environ 2,5 milliards de dollars, soit 48,4% des stocks d’investissements vietnamiens au Laos, ont été réalisés. Les projets ont créé des dizaines de milliers d’emplois, versé plus d’un milliard de dollars au budget de l’Etat lao ces cinq dernières années et financés à hauteur de 80 millions de dollars les activités de bien-être social au Laos. – VNA