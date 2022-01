Hanoi (VNA) – Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et son homologue lao Phankham Viphavanh ont affirmé lundi 10 janvier à Hanoi leur volonté de consolider constamment les relations de grande amitié, de solidarité spéciale et de coopération intégrale Vietnam-Laos dans la prochaine décennie.

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh (gauche) et son homologue lao Phankham Viphavanh, à Hanoi, le 10 janvier. Photo : VNA



Coprésidant la 44e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos, les deux chefs de gouvernement ont salué l’élan des liens politiques sans cesse approfondis, de la coopération resserrée en matière de défense et de sécurité, et des relations économiques renforcées avec 25 accords signés par les ministères, branches et localités et entreprises des deux pays en 2021.



Avec 209 projets valides d’un capital social total d’environ 5,18 milliards de dollars, le Vietnam reste le 3e investisseur étranger au Laos après la Chine et la Thaïlande. En 2021, 5 nouveaux projets ont obtenu une licence d’investissement et 4 projets opérationnels ont augmenté leur investissement initial, d’un capital social total 112,84 millions de dollars, en hausse de 27% par rapport à 2020.



Environ 2,5 milliards de dollars, soit 48,4% des stocks d’investissements vietnamiens au Laos, ont été réalisés. Les projets ont créé des dizaines de milliers d’emplois, versé plus d’un milliard de dollars au budget de l’Etat lao ces cinq dernières années et financés à hauteur de 80 millions de dollars les activités de bien-être social au Laos.



Le commerce vietnamo-lao connaît toujours une croissance remarquable devrait atteindre 1,3 milliard de dollars en 2021, en hausse de 30,3% par rapport à 2020. L’Accord commercial entre le Vietnam et le Laos signé en 2015 valable jusqu’en octobre 2020 a également été prolongé jusqu’au 10 mai 2023.

En 2022, les deux parties ont convenu de continuer à approfondir les relations politiques et diplomatiques entre les deux pays, à renforcer le pilier de la coopération défensive et sécuritaire, à accorder une priorité particulière à la coopération en matière d’éducation et de formation, à promouvoir la coopération économique, à améliorer la connectivité et la complémentarité des deux économies, en particulier la connectivité dans les transports, les infrastructures et les télécommunications.

Les deux parties ont affirmé approfondir les relations politiques et diplomatiques bilatérales, améliorer l’efficacité des mécanismes de coopération existants, mettre en œuvre efficacement les accords et documents de coopération conclus, bien organiser les visites et contacts des hauts dirigeants des deux pays.

Elles ont indiqué renforcer la consultation, le soutien mutuel, élever la position et l’autonomie nationales, surtout sur les questions de sécurité régionale, y compris la Mer Orientale. Elles ont affirmé leur accord élevé avec la position de principe de l’ASEAN sur la question de la Mer Orientale énoncée dans la Déclaration commune de l’ASEAN.

Vue de la 44e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos, à Hanoi, le 10 janvier. Photo : VNA

Les deux Premiers ministres ont souligné qu’ils vont diriger énergiquement les ministères, branches, localités, entreprises et unités concernés à travailler en étroite collaboration pour déployer efficacement les accords engagés, à créer des conditions maximales pour la coopération entre les entreprises des deux pays.

Connectivité des économies du Vietnam et du Laos

L’une des tâches clés prévues par l’Accord sur le plan de coopération entre le Vietnam et le Laos en 2022 est de connecter les deux économies en termes d’institutions et d’infrastructures, a déclaré à la presse le président du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos et ministre du Plan et de l’Investissement Nguyên Chi Dung.

Lors de la 44e session, les deux parties ont discuté, convenu et concrétisé les conclusions des deux Bureaux politiques relatives à l’Accord sur le plan de coopération entre le Vietnam et le Laos en 2022, a-t-il fait savoir.

Sous les yeux des deux Premiers ministres, les deux pays ont signé et échangé neuf documents de coopération : un Accord sur le plan de coopération entre le Vietnam et le Laos en 2022, un Procès-verbal de la 44e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos, un accord sur un projet dans l’agriculture et cinq accords sur des projets dans la construction, et un engagement entre trois actionnaires sur l’augmentation de la propriété du gouvernement lao de 20% à 60% du capital social de Lao-Viet International Port Joint Stock Company.

En particulier, en 2022, les deux parties se sont accordées pour renforcer les activités de promotion du commerce et des investissements, en s’efforçant d’atteindre une augmentation stable de 10% ou plus du chiffre d’affaires commercial par rapport à 2021.

Elles ont convenu de donner la priorité aux investissements dans l’agriculture propre, la transformation et la fabrication, et en même temps, de faciliter le déploiement de grands projets tels que les projets hydroélectriques Xekaman 3 et Luang Prabang, le projet d’exploitation de la bauxite et de la production d’alumine à Sékong, le complexe d’élevage bovin et transformation de produits laitiers à Xieng Khoang.

Le Vietnam et le Laos vont continuer de promouvoir la mise en œuvre efficace du Protocole d’accord entre les deux gouvernements sur la Stratégie de coopération dans le domaine des transports pour la période 2016-2025, avec une vision à l’horizon 2030.

Outre les volets économiques, l’Accord sur le plan de coopération des deux pays en 2022 prévoit de nombreuses dispositions relatives aux relations politiques et diplomatiques, à la coopération en matière de défense et de sécurité, d’éducation, de développement des ressources humaines et de formation professionnelle.

En 2022, les deux pays vont organiser l’Année de l’amitié et de la solidarité Vietnam-Laos et célébrer le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques (5 septembre 1962) et le 45e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération entre le Vietnam et le Laos (18 juillet 1977). - VNA