Le Vietnam et le Laos renforcent leur coordination dans la protection des forêts . Photo: VNA

Thua Thien-Hue (VNA) – Une conférence a eu lieu vendredi 24 février dans la ville de Hue (province de Thua Thien-Hue, Centre), dans le but d’évaluer les résultats de la mise en œuvre du mémorandum de coopération entre le Département de la protection des forêts du Vietnam et le Département de l'inspection forestière du Laos pour 2017-2022.Cet événement, qui a également réuni des représentants de dix provinces du Vietnam et du Laos, a en outre permis de discuter des activités de coordination pour la période 2023-2028.Pour les cinq prochaines années, les deux parties ont convenu de renforcer l'échange d'informations, de connaissances et d'expériences pour contrôler et prévenir la chasse, l'exploitation, le commerce et le transport illégaux de bois, de produits forestiers et d’espèces sauvages dans les zones frontalières.Le Département de la protection des forêts du Vietnam et le Département de l'inspection forestière du Laos se sont accordés pour échanger des informations sur les novelles politiques et réglementations concernant la gestion et la protection des forêts, le commerce du bois et d’espèces sauvages. Ils se sont engagés à continuer à se soutenir au sein des forums internationaux, à renforcer leur coopération dans la prévention et le contrôle des incendies de forêt le long de la frontière commune.En outre, les deux parties ont décidé de renforcer les capacités pour une gestion durable des forêts, créer des conditions permettant aux entreprises d'accroître leurs investissements dans la production et la transformation de produits forestiers conformément aux lois en vigueur des deux pays...Le Vietnam et le Laos partagent une frontière d’environ 2.340 kilomètres qui traverse 10 provinces vietnamiennes et 10 provinces lao.-VNA