Lors de leur séance de travail le 23 février à Hanoï, les deux parties ont évalué les résultats de la mise en œuvre du protocole d'accord du 5 octobre 2016 entre les deux gouvernements vietnamien et lao sur la coopération dans le développement de projets hydroélectriques au Hanoï (VNA) - Le ministre de l'Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien et le ministre lao de l'Énergie et des Mines Phoxay Sayasone ont convenu de renforcer la coopération Vietnam-Laos dans les domaines de l'énergie et des mines , contribuant au développement des relations d’amitié traditionnelle, de solidarité spéciale et de partenariat intégrale entre le deux pays.Lors de leur séance de travail le 23 février à Hanoï, les deux parties ont évalué les résultats de la mise en œuvre du protocole d'accord du 5 octobre 2016 entre les deux gouvernements vietnamien et lao sur la coopération dans le développement de projets hydroélectriques au Laos , le raccordement au réseau électrique et l'importation d'électricité du Laos.

Le ministre Nguyen Hong Dien a déclaré qu’afin de continuer l'achat d'électricité produite au Laos, l'Electricité du Vietnam (EVN) s'est associée à des investisseurs lao en électricité pour investir dans une ligne de transmission de 500 kV et quatre lignes de transmission de 220 kV entre les deux pays.

Concernant la coopération bilatérale dans l’exploitation et la gestion des mines, le ministre Phoxay Sayasone a informé les enquêtes sur le terrain d’un certain nombre de projets de charbon dans les provinces de Sekong et de Saravane du Laos. Les résultats ont montré que les réserves de charbon de ces deux provinces atteignent 500 millions de tonnes ou plus.

Pour exploiter cette ressource abondante, le ministre lao a suggéré au ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce de créer les conditions favorables aux entreprises lao à exporter du charbon vers le Vietnam.

De son côté, le ministre Nguyen Hong Dien a déclaré que son ministère était prêt à connecter les entreprises vietnamiennes avec les exportateurs lao de charbon pour promouvoir le commerce bilatéral.

Il a également proposé de renforcer la coopération bilatérale dans l'exploitation et le traitement des ressources minérales.

Selon le ministre Nguyen Hong Dien, de nombreuses entreprises vietnamiennes sont intéressées à l’investissement dans l'exploitation et le traitement de l'étain au Laos pour exporter vers le Vietnam ou d'autres pays. Il a demandé à la partie lao de partager des informations sur ses réserves d'étain ainsi que de présenter les entreprises lao en opération dans ce domaine pour se connecter avec des partenaires vietnamiens.

Le ministre Phoxay Sayasone a déclaré qu’il chargera des agences concernées de travailler en étroite collaboration avec la partie vietnamienne pour relever des difficultés des projets vietnamiens au Laos et exploiter le potentiel de la coopération bilatérale dans l'achat d'électricité, la gestion des mines et l'exploitation des ressources minérales. -VNA