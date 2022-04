Le président de la Commission de la sensibilisation et de l'éducation du Comité central du PCV Nguyên Trong Nghia (gauche) et le président du Comité central du PPRL Khamphan Pheuyavong. Photo: VNA

Vientiane (VNA) – Dans le cadre d’une visite de travail au Laos, une délégation de la Commission de la sensibilisation et de l’éducation du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), conduite par son président Nguyên Trong Nghia, a eu lundi 25 avril un entretien avec la délégation de la Commission de sensibilisation et d’entraînement du Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), conduite par son chef Khamphan Pheuyavong.



Les deux parties se sont informées de la situation de chaque Parti et chaque pays ; ont échangé les résultats de la coopération entre les deux agences de sensibilisation des deux Partis ces dernières années; et ont convenu d’intensifier la sensibilisation à l’occasion du 60e anniversaire des relations diplomatiques (5 septembre 1962-2022) ; du 45e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération Vietnam-Laos (18 juillet 1977) et la célébration de l’Année de la solidarité et de l’amitié Vietnam-Laos, Laos-Vietnam 2022.



A cette occasion, le chef de la Commission de la sensibilisation et de l’éducation du Comité central du PCV Nguyên Trong Nghia et le chef de la Commission de sensibilisation et d’entraînement du Comité central du PPRL Khamphan Pheuyavong ont signé un accord de coopération entre les deux organes pour la période 2022-2026.



Selon cet accord, les deux parties ont convenu de renforcer la sensibilisation et l’éducation sensibilisation auprès des masses sur la grande amitié, la solidarité specialé et la cooperation intégrale Vietnam-Laos ; ainsi que les réalisations du développement socio-économique, les événements politiques, culturels et diplomatiques importants de chaque pays.



Elles ont convenu de coordonner la sélection d’un certain nombre de documents et de publications à traduire en matériel de sensibilisation auprès des masses.



Les deux parties ont également convenu de coopérer dans l’élaboration de plans et de mener activement des activités de sensibilisation auprès des masses à l’occasion d’importants anniversaires communs des deux Partis et deux États. –VNA