Hanoi (VNA) – Le membre du Bureau politique, membre de la Commission militaire centrale et chef du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam, Luong Cuong s’est entretenu 26 septembre à Hanoi avec son homologue lao Thongloi Silivong en visite du 25 au 28 septembre au Vietnam.

Le chef du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam, Luong Cuong, et son homologue lao Thongloi Silivong passent en revue une garde d’honneur. Photo : VNA

Le chef du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam, Luong Cuong, et son homologue lao Thongloi Silivong passent en revue une garde d’honneur. Photo : VNA

Le général Luong Cuong a affirmé que le Parti, l’État et l’Armée populaire du Vietnam attachaient toujours de l’importance aux liens avec le Laos, les considérant comme la première priorité de leur politique extérieure.



Le chef du Département général de politique de l’Armée populaire lao a affirmé que les liens entre le Laos et le Vietnam constituent un trésor inestimable, dont la relation entre les deux forces militaires devient "spéciale parmi les spéciales".



La coopération entre les deux pays est globale et il n’y a aucune limite ni barrière dans les relations bilatérales en général et entre les deux armées en particulier, a déclaré le général de corps d’armée Thongloi Silivong.



Les deux responsables ont réitéré que la coopération en matière de défense a consolidé ses performances en tant que l’un des piliers importants des relations bilatérales. Le général Luong Cuong a affirmé que le Parti, l’État et l’Armée populaire du Vietnam attachaient toujours de l’importance aux liens avec le Laos, les considérant comme la première priorité de leur politique extérieure.Le chef du Département général de politique de l’Armée populaire lao a affirmé que les liens entre le Laos et le Vietnam constituent un trésor inestimable, dont la relation entre les deux forces militaires devient "spéciale parmi les spéciales".La coopération entre les deux pays est globale et il n’y a aucune limite ni barrière dans les relations bilatérales en général et entre les deux armées en particulier, a déclaré le général de corps d’armée Thongloi Silivong.Les deux responsables ont réitéré que la coopération en matière de défense a consolidé ses performances en tant que l’un des piliers importants des relations bilatérales.

Entretien entre le chef du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam, Luong Cuong, et son homologue lao Thongloi Silivong. Photo : VNA



L’étroite collaboration entre les deux armées a grandement contribué au maintien d’un environnement pacifique dans chaque pays. Les deux parties ont mis en œuvre de manière globale et substantielle le protocole d’accord de coopération en matière de défense et le plan annuel de coopération, notamment en matière d’échange de délégations à tous les niveaux, de formation, d’envoi d’experts, d’examens et de traitements médicaux et de partage d’expériences professionnelles. L’étroite collaboration entre les deux armées a grandement contribué au maintien d’un environnement pacifique dans chaque pays. Les deux parties ont mis en œuvre de manière globale et substantielle le protocole d’accord de coopération en matière de défense et le plan annuel de coopération, notamment en matière d’échange de délégations à tous les niveaux, de formation, d’envoi d’experts, d’examens et de traitements médicaux et de partage d’expériences professionnelles.

En outre, les deux parties ont coordonné leur propagande sur les relations de grande amitié, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre les deux Partis, États et Armées ; la formation des ressources humaines ; et le jumelage des zones résidentielles dans les zones frontalières des deux pays.



À l’avenir, ils ont convenu de coordonner la mise en œuvre efficace de la perception commune des dirigeants des deux Partis et États et l’organisation des anniversaires importants des deux pays, ainsi que de promouvoir les échanges entre les jeunes officiers et les femmes militaires et de partager leurs expériences.



Ils ont affirmé qu’ils s’appuieraient sur les forums et mécanismes multilatéraux, notamment ceux dirigés par l’ASEAN.