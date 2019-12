Ho Chi Minh-Ville, 25 décembre (VNA) - Le Conseil des affaires ethniques de l’Assemblée nationale du Vietnam et la Commission des affaires ethniques de l’Assemblée nationale du Laos ont décidé de renforcer la coopération et l’échange d’expériences professionnelles lors de leur entretien le 25 décembre à Hô Chi Minh-Ville.

A la conférence. Photo : VNA

Ha Ngoc Chien, président du Conseil des affaires ethniques de l’Assemblée nationale du Vietnam, a estimé que la visite de la délégation laotienne manifeste l'étroite coopération entre les deux législatures, contribuant ainsi à promouvoir l'amitié et la solidarité spéciale Vietnam-Laos.



Il a informé ses invités du développement socio-économique du Vietnam, ainsi que du fonctionnement de l'organe législatif vietnamien et du Conseil des affaires ethniques, soulignant que le Parti, l'État et l’AN s’intéressent toujours aux Affaires ethniques, considérant cela comme la tâche de l'ensemble du système politique.

Mme Buaphan Leekaiya, présidente de la Commission des affaires ethniques de l’Assemblée nationale du Laos, a salué les résultats de la coopération entre les deux parties et a suggéré de signer davantage d'accords concernant les affaires ethniques.

Les deux parties ont passé en revue leur coopération au cours des dernières années, qui s'est concentrée sur l'échange de délégations, l'amélioration de la compréhension mutuelle et le partage d'expériences et d'informations.

Ils ont examiné un projet d'accord de coopération entre les deux agences, qui devrait être signé dans les temps à venir.

Les hôtes et les invités ont également abordé la coordination dans l’élaboration et l'évaluation de la mise en œuvre des résolutions de l’AN sur le développement socio-économique et la réduction de la pauvreté dans les zones montagneuses et des habitants issus des ethniques minoritaires, et d'autres questions telles que le réaménagement des résidents et l'urbanisation dans ces zones.-VNA