Lors de la rencontre. Photo : VNA

Remerciant le ministère lao de la Défense pour l'aide apportée à son homologue vietnam ien dans la lutte contre le COVID-19, le ministre Phan Van Giang a proposé que les deux parties encouragent la coopération dans ce domaine et a assuré que Hanoï était disposée à envoyer davantage d'experts et de fournitures médicales pour aider le pays voisin à lutter contre la pandémie.Pour sa part, Chansamone Chanyalath a exprimé sa gratitude au ministère de la Défense du Vietnam pour son soutien opportun au Laos dans la prévention et le contrôle du COVID-19.Les deux ministres ont reconnu la coopération efficace entre les deux ministères malgré les impacts du COVID-19 et ont convenu de reprendre l'échange de délégations et d'autres activités conjointes entre les deux armées lorsque cela est possible.Ils ont également préconisé le renforcement de la coordination dans les zones frontalières pour freiner la propagation du COVID-19 et lutter contre la criminalité.Le même jour, Chansamone Chanyalath a eu une entrevue avec l'ancien ministre vietnamien de la Défense Ngo Xuan Lich, au cours de laquelle le responsable lao a assuré que les deux armées s'étaient engagées à poursuivre leur étroite coopération.L’ancien ministre Ngo Xuan Lich a exprimé sa satisfaction pour le renforcement des liens de défense bilatéraux, qui continueront de constituer un pilier important des relations entre les deux pays.- VNA