Le ministre de l’Education et de la Formation, Nguyên Kim Son (à droite) reçoit le ministre lao de l’Education et des Sports, Phout Simmalavong. Photo: moet.gov.vn

Hanoi (VNA) – Le ministre de l’Education et de la Formation, Nguyên Kim Son, a affirmé accorder une attention particulière aux relations de coopération dans l’éducation entre le Vietnam et le Laos, en recevant le 11 mai le ministre lao de l’Education et des Sports, Phout Simmalavong, à l’occasion de sa participation aux SEA Games 31, dont la cérémonie d’ouverture se déroulera dans la soirée du 12 mai à Hanoi.

Il a déclaré qu'en septembre, les deux pays signeront un protocole de coopération, selon lequel les deux parties coopèreront dans la rédaction des manuels, la gestion des étudiants, les activités des écoles pré-universitaires...

De son côté, Phout Simmalavong a remercié le Vietnam pour sa coopération et son soutien au Laos dans le domaine de l'éducation, en particulier la formation des ressources humaines.

Il a espéré que le ministère vietnamien de l'Education et de la Formation soutiendra la fourniture de logiciel des fichiers des dictionnaires vietnamien-laotien et laotien-vietnamien, pour référence et exploitation pendant le processus de rédaction d'un dictionnaire laotien.

Nguyên Kim Son a déclaré que le logiciel des fichiers de dictionnaire vietnamien-laotien et laotien-vietnamien sera livré à la partie lao dans les prochains jours, en vue de l'imprimer et l'utiliser. -VNA