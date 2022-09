Ouverture de l'exposition sur l'enseignement supérieur au Vietnam 2022. Photo: VNA



Vientiane (VNA) - Un forum pour améliorer la qualité de la formation dans la coopération éducative Vietnam – Laos a été organisé jeudi, 29 septembre, à Vientiane par le ministère vietnamien de l'Éducation et de la Formation et le ministère lao de l'Éducation et des Sports.

Le vice-ministre vietnamien de l'Éducation et de la Formation, Nguyen Van Phuc, a déclaré que le forum avait pour objectif d'évaluer les résultats de coopération bilatérale en matière de formation de la main d’œuvre, et de chercher de nouvelles méthodes de coopération plus efficaces en la matière, et dans l'éducation et la formation en général.

Le forum a fait le bilan de la formation des étudiants lao au Vietnam pour la période 2011-2021. Sur cette période de temps, le Vietnam a accueilli près de 30.000 étudiants lao suivant de différents programmes de formation.

Outre des cours de formation de longue durée, le secteur de l'éducation vietnamien a organisé des formations de deux à neuf mois pour 1.196 cadres, enseignants et étudiants lao. En outre, le Vietnam a également aidé le Laos à former des gestionnaires et des experts dans les domaines de sciences et de technologies.

Lors de la 43e réunion du Comité intergouvernemental pour la coopération bilatérale Vietnam-Laos, les ministres de l'Education des deux pays ont signé le projet d'amélioration de la qualité et de l'efficacité de la coopération dans le domaine de l'éducation et du développement des ressources humaines au cours de la période 2021-2030. Le projet a proposé des solutions spécifiques visant à rehausser la qualité de la formation des étudiants lao entre 2021 et 2030.

Lors du forum, 24 protocoles d'accord et accords de coopération entre des agences de gestion de l'éducation, des universités et des instituts du Vietnam et du Laos ont été signés.

Le même jour à Vientiane, les deux ministères vietnamien et lao de l'Éducation ont également organisé une exposition sur l'enseignement supérieur au Vietnam 2022.

L’événement a compris 38 stands dont 34 des établissements d’enseignement supérieur du Vietnam. Il a présenté les programmes de formation, les opportunités d'apprentissage ainsi que les bourses d'études pour les étudiants lao. -VNA