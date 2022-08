Un port à Tokyo. Photo : AFP/ VNA

Tokyo (VNA) – La 5e réunion du Comité mixte sur la coopération Vietnam-Japon en matière d'industrie, de commerce et d'énergie a eu lieu le 23 août à Tokyo.

Elle a été coprésidée par le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien et le ministre japonais de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie Yasutoshi Nishimura.

Photo : VNA



Lors de la réunion, les deux parties se sont mises d’accord sur des mesures visant à consolider les chaînes d'approvisionnement régionales et mondiales et à améliorer la compétitivité industrielle. Elles ont en outre convenu de coopérer dans la transformation énergétique vers la neutralité carbone et d’accélérer l'avancement de certains projets énergétiques importants. Elles se sont également engagées à appliquer au mieux les accords de libre-échange, à se soutenir dans les cadres multilatéraux…

La partie japonaise a accepté de continuer à soutenir le Vietnam dans la formation de ressources humaines pour l’industrie et l'amélioration de la compétitivité industrielle, de signer un protocole d'accord sur la coopération dans la transformation énergétique…-VNA