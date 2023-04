Le ministre de la Sécurité publique To Lam (gauche) et le secrétaire général adjoint du Parti libéral-démocrate (PLD), Fumiaki Kobayashi. Photo: VNA

Tokyo (VNA) - Dans le cadre de sa visite de travail au Japon, le 3 avril, le général To Lam, membre du Bureau politique, ministre de la Sécurité publique, a eu des rencontres avec des hommes politiques et entrepreneurs japonais.



Lors de sa rencontre avec le secrétaire général adjoint du Parti libéral-démocrate (PLD), Fumiaki Kobayashi, le ministre To Lam a souligné que son ministère s’engageait à travailler en étroite collaboration avec les ministères et agences japonais dans la garantie de la sécurité et de la sûreté des entreprises et des citoyens japonais vivant, travaillant et étudiant au Vietnam, à maintenir les mécanismes de dialogue sur la sécurité et à mettre en œuvre efficacement les documents signés.



Pour sa part, Fumiaki Kobayashi a salué les réalisations obtenues par le Vietnam dans divers domaines, dont la coopération dans la lutte contre la criminalité.



Lors de sa rencontre avec l’ancien Premier ministre Yoshihide Suga, le ministre To Lam lui a suggéré de continuer d’apporter de précieuses contributions à la coopération bilatérale, en mettant l’accent sur les accords de coopération en matière de défense et de sécurité, d’économie, la fourniture d’aides publiques au développement (APD) de nouvelle génération, la diversification des chaînes d’approvisionnement et le développement de la sous-traitance industrielle.



Il lui a en outre proposé de continuer d’oeuvrer pour promouvoir la coopération entre les forces de l’ordre des deux pays, créer des conditions favorables l’arrivée des Vietnamiens au Japon, assurer la sécurité, la sûreté, les droits et intérêts légitimes à la communauté de près de 500.000 Vietnamiens au Japon.

La délégation du ministère vietnamien de la Sécurité publique et la délégation de l’Agence nationale de police japonaise. Photo: VNA

Dans l’après-midi du même jour, le ministre To Lam s’est entretenu avec le chef de l’Agence nationale de police japonaise, Yasuhiro Tsuyuki.



Dans les temps à venir, les deux parties ont convenu d’augmenter l’échange de délégations, de maintenir le Dialogue sur la sécurité de niveau vice-ministériel Vietnam-Japon, de partager des informations et expériences, outre d’étudier un nouveau mécanisme de coopération pratique entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et l’Agence nationale de police, etc.



En rencontrant le vice-président de l’Agence japonaise de la coopération internationale (JICA), Yunichi Yamada, le ministre To Lam lui a suggéré de continuer de soutenir la promotion des relations Vietnam-Japon.



Par ailleurs, il a demandé à la JICA de soutenir son ministère dans la mise en oeuvre d’un certain nombre de projets de formation de ressources humaines, de fournir des équipements au service du sauvetage, de la prévention et la lutte contre les incendies et les incendies de forêt, de la protection de l’environnement, des bateaux de patrouilles, des formations sur la cybersécurité et la lutte contre le terrorisme, la criminalité liée à la drogue, la justice pénale, la sécurité routière...



Pour sa part, le vice-président de la JICA a promis de collaborer étroitement avec le ministère de la Sécurité publique pour mettre en œuvre les domaines de coopération.



Le même jour, le ministre To Lam a rencontré des dirigeants de plusieurs entreprises japonaises telles que Total Security, ALSOK et Fujiya. En outre, il a rendu visite au personnel de l’ambassade du Vietnam au Japon. -VNA