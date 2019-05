Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh (gauche), et le ministre des Affaires étrangères, Taro Kono.



Hanoi (VNA) - Le 30 mai à Tokyo, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, et le ministre des Affaires étrangères, Taro Kono, se sont entretenus et ont coprésidé la 11ème réunion du Comité de coopération Vietnam-Japon.

Lors de ces événements, les deux parties sont convenues de renforcer les liens qui unissent leurs deux économies dans un esprit d'avantages mutuels en favorisant la coopération dans les domaines de l'investissement, du commerce, de l'industrie, de l'énergie, l'agriculture.

En outre, elles se sont accordées pour promouvoir la coopération dans l'accueil des travailleurs et des stagiaires vietnamiens, et continuer à se coordonner étroitement pour gérer strictement les établissements de gestion des travailleurs vietnamiens, encourager activement la possibilité de signer prochainement l’Accord sur le transfert des personnes condamnées.

Le vice-Premier ministre et ministre Pham Binh Minh a demandé à la partie japonaise de simplifier les procédures d'octroi de visas pour les citoyens vietnamiens au Japon.

D'autre part, les deux parties sont convenues de renforcer la coordination dans les instances internationales et régionales, de promouvoir les liens économiques internationaux, y compris la mise en œuvre effective de l'accord de partenariat global et progressif pour le partenariat transpacifique (CPTPP).

Lors de la réunion, les deux parties ont également examiné les résultats obtenus lors de la 10ème réunion du Comité de coopération entre le Vietnam et le Japon, et se sont déclarées réjouies des progrès concrets faits dans les relations bilatérales dont la signature d'une série d'accords de coopération pour soutenir le Vietnam dans le développement de la chaîne de valeur agricole, le déploiement de la politique marine et océanique, la prévention et la lutte contre les incendies, la coopération dans l'industrie de la défense...

Elles ont échangé leurs points de vue sur des mesures visant à promouvoir la mise en œuvre des accords conclus par les hauts responsables des deux pays, renforçant ainsi la coopération plus large et plus approfondie entre le Vietnam et le Japon. Les deux parties sont convenues de travailler ensemble pour promouvoir les visites de hauts dirigeants des deux pays, maintenir et améliorer l'efficacité des mécanismes d'échange et de dialogue entre les gouvernement, les ministères et les services des deux pays. Par ailleurs, elles ont également discuté de mesures visant à promouvoir la coopération en matière d'APD.

D'autre part, les deux parties ont discuté des questions internationales et régionales d'intérêt commun, affirmant qu'elles travailleraient en étroite collaboration au succès de la conférence de haut niveau des économies en développement et émergentes (G20) organisée à Osaka, au Japon, en juin prochain.

S'exprimant lors de la réunion, le ministre Kono a salué la détermination du Vietnam à innover et à mettre en place des réformes administratives pour améliorer le climat des investissements et faciliter le développement économique avant d’affirmer son soutien au développement durable du Vietnam, à l'amélioration de la compétitivité et de la productivité du travail, à la mise en place d'un gouvernement électronique, à la réforme administrative, à la formation des ressources humaines, à la lutte contre le changement climatique, etc.

En outre, il a hautement apprécié le rôle du Vietnam dans la région, en particulier dans le contexte où le Vietnam coordonnait les relations entre l'ASEAN et le Japon et serait le président de l'ASEAN en 2020, en exprimant le souhait de travailler étroitement avec le Vietnam pour promouvoir la coopération entre le Japon et l'Asie du Sud-Est. -VNA