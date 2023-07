Séance de travail entre le ministère de l'Industrie et du Commerce et la délégation de la préfecture japonaise de Wakayama. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le gouvernement vietnamien et son ministère de l'Industrie et du Commerce attachent toujours de l’importance à la coopération commerciale avec le Japon, a déclaré le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Nguyen Sinh Nhat Tan au gouverneur de la préfecture japonaise de Wakayama, Kishimoto Shuhei, lors d'une séance de travail tenue le 27 juillet à Hanoï.



Nguyen Sinh Nhat Tan a salué les autorités de la préfecture de Wakayama pour avoir travaillé en étroite collaboration avec le ministère de l'Industrie et du Commerce pour mettre en œuvre efficacement le protocole d'accord de coopération commerciale et industrielle signé en 2018 et renouvelé en 2021.



Depuis 2019, le ministère de l'Industrie et du Commerce et la préfecture de Wakayama maintiennent l'échange annuel de délégations de promotion du commerce, contribuant à favoriser les relations commerciales et la coopération industrielle entre leurs milieux d'affaires.



Nguyen Sinh Nhat Tan a suggéré de se concentrer sur des activités de collaboration dans divers domaines, tels que la promotion du commerce, la facilitation des investissements, le transfert de technologies, la transition verte, la formation et l’emploi...



Soulignant le succès de l'ouverture de nouvelles lignes aériennes directes entre la préfecture de Wakayama et Hanoï, Da Nang, le gouverneur Kishimoto Shuhei a émis le souhait de travailler en étroite collaboration avec le ministère de l'Industrie et du Commerce pour intensifier la collaboration en matière de formation de la main-d'œuvre afin de répondre aux besoins des entreprises de Wakayama.



En outre, il est nécessaire de renforcer le commerce bilatéral, notamment en aidant les entreprises et les produits de Wakayama à accéder au marché vietnamien, a-t-il déclaré.



Il a promis de favoriser une coopération intégrale entre Wakayama et le ministère de l'Industrie et du Commerce, contribuant ainsi à resserrer les liens entre le Vietnam et le Japon.-VNA