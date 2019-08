Le gouvereneur de la préfecture japonaise de Nagano, Shui Chi Abe et le chef du Département de la gestion des travailleurs à l’étranger (relevant du MTIA) ont signé à Hanoi mémorandum sur le développement des ressources humaines. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Un mémorandum sur le développement des ressources humaines a été signé ce mercredi à Hanoi par des représentants du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales (MTIA) et la préfecture de Nagano (Japon).

S’exprimant lors de la cérémonie, le vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Lê Tân Dung, a affirmé que le document signé établirait un cadre de coopération bilatérale, favorisant les échanges et la coopération pour l'envoi et l'accueil de stagiaires et de travailleurs vietnamiens dans les secteurs du tourisme, des soins de santé à Nagano.

Il a estimé que sur la base de ce mémorandum et d'une coopération étroite entre les deux parties, de nombreux jeunes vietnamiens auraient l’opportunité d'étudier et de travailler au Japon. À leur retour, ils contribueront à promouvoir le développement du Vietnam et à nouer des relations amicales entre les deux pays.

De son côté, le gouverneur de la préfecture japonaise de Nagano, Shui Chi Abe, a fait savoir que sa préfecture coopérait avec le Vietnam dans de nombreux domaines, notamment dans les domaines de l’agriculture, de la fabrication, du tourisme et recevait toujours d’une coopération active de la part du Vietnam. La coopération en matière de ressources humaines est très importante ces derniers temps.

Actuellement, environ 3.400 Vietnamiens vivent et travaillent dans la préfecture de Nagano, a-t-il précisé, souhaitant voir augmenter le nombre de Vietnamiens travaillant dans la province, en particulier dans les secteurs du tourisme et des soins de santé.

Il a souligné que sur la base de ce mémorandum signé, les activités de coopération entre les deux pays seront mises en œuvre, créant ainsi les conditions permettant aux Vietnamiens de se sentir en sécurité pour travailler au Japon.

Selon le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, le nombre total de stagiaires vietnamiens au Japon est actuellement plus de 250.000.

Près de 70.000 travailleurs vietnamiens sont partis l’an dernier au Japon, représentant plus de la moitié des travailleurs étrangers dans ce pays. Ainsi, le Vietnam est devenu le pays ayant le plus grand nombre de stagiaires au Japon. -VNA