Hanoi (VNA) - Le Vietnam espère que le Gabon agira comme un pont en l’aidant à étendre ses relations commerciales avec d’autres pays d’Afrique centrale, et que les deux parties renforceront les connexions dans leurs domaines forts, a déclaré le ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên.

Vue de la rencontre entre le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên et le ministre gabonais du Commerce Yves Fernand Manfoumbi, à Hanoi, le 23 mars. Photo : VNA

Il a fait cette remarque lors d’une rencontre, mercredi 23 mars, avec le ministre gabonais du Commerce, Yves Fernand Manfoumbi, qui participe à une délégation économique et commerciale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) conduite par la secrétaire générale de l’OIF, Louise Mushikiwabo, en visite au Vietnam.



Nguyên Hông Diên a cité des statistiques montrant que le commerce bilatéral s’est élevé à environ 63,5 millions de dollars en 2021, en hausse de 22% par rapport à l’année précédente. Ce chiffre comprend 17,6 millions de dollars d’exportations vietnamiennes vers le Gabon et 45,9 millions de dollars d’importations en provenance du Gabon.



Les échanges commerciaux, quoiqu’en croissance, ne correspondent pas encore au potentiel des deux parties, a-t-il noté, ajoutant que le Vietnam expédie principalement du riz, des produits en plastique, des produits aquatiques, des fruits et des légumes au Gabon d’où il importe du bois, des produits du bois, des minerais et des minéraux du dernier.



Pour exploiter le potentiel des deux pays et renforcer leurs liens économiques et commerciaux, le ministre vietnamien a appelé à l’intensification des visites mutuelles à tous les niveaux et à la création des conditions optimales pour que les entreprises se rencontrent directement lorsque cela est possible.

Il a également suggéré au Gabon de donner la priorité à l’importation de riz, de fournitures médicales telles que des masques faciaux et des équipements de protection individuelle, et d’autres produits vietnamiens.

Le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên (à gauche) et le ministre gabonais du Commerce, Yves Fernand Manfoumbi, échangent la lettre d’intention sur la coopération économique et commerciale entre leurs ministères. Photo : VNA

Saluant les riches ressources naturelles du Gabon telles que le pétrole et le manganèse, Nguyên Hông Diên a déclaré que c’était une opportunité pour les deux pays de resserrer les liens commerciaux et d’investissement.

Il a également indiqué que le renforcement du partenariat avec la nation africaine correspondait également à la politique vietnamienne de diversification des marchés d’exportation et d’importation et des sources de matières premières pour la production domestique.



Le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce encouragera les entreprises à envisager une coopération avec des partenaires gabonais dans des domaines tels que le pétrole et le gaz, l’alimentation, le textile-habillement, le cuir et la chaussure et les industries minières, a-t-il ajouté.



De son côté, Manfoumbi a invité le ministre vietnamien et les entreprises à se rendre au Gabon en juillet pour explorer les opportunités de coopération et d’investissement dans les domaines prioritaires pour son pays.



Il a également souligné la nécessité de dynamiser les activités de coopération à ce stade pour aider les deux pays à accélérer la reprise économique et le développement post-épidémie.



Lors de la rencontre, les deux ministres ont convenu d’affecter du personnel chargé de discuter des plans de coordination détaillés, y compris la possibilité de signer un protocole d’accord sur la création d’un groupe de travail conjoint. Ils ont signé une lettre d’intention sur la coopération économique et commerciale entre leurs ministères. – VNA