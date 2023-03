Hanoi (VNA) – L’Office d’audit d’État du Vietnam (SAV) et la Fondation canadienne pour l’audit et la responsabilisation (CAAF) ont tenu vendredi 17 mars une conférence à Hanoi pour faire le bilan de leur partenariat jusqu’à présent.

L’auditeur général d’État Ngô Van Tuân s’exprimant lors de la conférence, à Hanoi, le 17 mars. Photo: VNA

S’adressant à l’événement, l’auditeur général d’État Ngô Van Tuân a déclaré que la CAAF a toujours fourni au SAV un soutien solide et une assistance technique précieuse, l’aidant à renforcer sa capacité d’audit grâce aux programmes de coopération pour 2012-2017 et 2018-2025.La CAAF a parrainé des auditeurs vietnamiens pour étudier au Canada, a-t-il fait savoir. En termes d’audit de performance, il a noté que le SAV a également été aidé par la fondation dans l’organisation de séminaires et de cours de formation, l’élaboration d’un ensemble de documents de formation de base et la publication de normes et procédures connexes.Selon un rapport sur les résultats de la coopération, leur partenariat a débuté en 2008. Au cours de la période 2018-2023, les deux parties entendent renforcer la formation dans le domaine de l’audit de performance; et améliorer la capacité d’audit concernant des sujets prioritaires tels que ceux liés aux Objectifs de développement durable des Nations unies, à l’égalité des sexes, à l’environnement, au changement climatique, à l’exploitation des ressources et aux technologies de l’information.Lors de la conférence, ils ont discuté et convenu d’un plan de travaux conjoints pour la période 2023-2025, comprenant une formation complémentaire du personnel du SAV à l’audit de performance et l’organisation périodique de voyages de travail de la CAAF au Vietnam pour organiser des cours de formation.S’exprimant lors de la conférence, l’ambassadeur du Canada au Vietnam, Shawn Steil, a affirmé que le Canada est très heureux de continuer à travailler avec le SAV pour promouvoir efficacement la transparence et contribuer à la coopération entre les deux pays.La vice-présidente de la CAAF, Caroline Jorgensen, a affirmé que sa fondation souhaite promouvoir davantage la coopération entre les deux agences au service de l’échange d’expériences et du renforcement des capacités.La CAAF s’engage à accorder la plus haute priorité à la prochaine période de collaboration afin d’aider le SAV à réaliser les objectifs de sa stratégie de développement 2021-2030 en matière d’audit de performance, a-t-elle encore indiqué.L’audit de performance consiste à examiner de façon indépendante, objective et fiable si des entreprises, des systèmes, des opérations, des programmes, des activités ou des organisations du secteur public fonctionnent conformément aux principes d’économie, d’efficience et d’efficacité et si des améliorations sont possibles. – VNA