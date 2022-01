Le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien. Photo: VNA



Ottawa (VNA) - Pour stimuler une reprise économique forte, durable et inclusive, le gouvernement canadien s’engage à renforcer les liens commerciaux internationaux avec les marchés à croissance rapide, comme le Vietnam, selon un communiqué d'Affaires mondiales Canada (GAC).

La ministre canadienne du Commerce international, de la Promotion des exportations et de la Petite Entreprise, et du Développement économique Mary Ng et le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien ont assisté, le 11 janvier (heure vietnamienne), à la signature en ligne d'un mémorandum d'entente (MoU) sur la fondation d’un Comité mixte économique Vietnam-Canada.

Mary Ng a affirmé que le Canada était conscient de l'importance croissante de la création d'opportunités commerciales avec le Vietnam et la région Indo-Pacifique, pour ses chaînes d'approvisionnement, sa croissance économique à long terme et sa compétitivité. Les entreprises et les travailleurs du Canada et du Vietnam bénéficieront de chaînes d'approvisionnement solides et diversifiées avec le soutien du Comité mixte économique.

Avec la fondation du Comité mixte, le gouvernement canadien encourage la diversification du commerce dans la région, en s'appuyant sur le succès de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et sur la coopération par l'intermédiaire du forum de Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), ainsi que les progrès dans le processus de négociation d'un accord de libre-échange entre le Canada et l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), dont le Vietnam est membre.

Les signataires sont le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Do Thang Hai et la sous-ministre adjointe des Affaires mondiales du Canada Sara Wilshaw.

Photo: VNA



Ce mémorandum d'entente jettera les bases d'un dialogue et d'une coopération accrus sur les priorités communes et émergentes avec le Vietnam, premier partenaire commercial du Canada au sein de l'ASEAN.

Entre janvier et novembre 2021, malgré la crise sanitaire, les échanges commerciaux Vietnam-Canada ont atteint 5,4 milliards de dollars, en hausse de 16,6% en glissement annuel. Concernant l'investissement, en novembre dernier, le Canada était le 14e investisseur au Vietnam avec 231 projets cumulant plus de 4,81 milliards de dollars. -VNA