Le point presse sur le premier exercice conjoint de recherche et de sauvetage dans les zones frontalières terrestres entre les ministères vietnamien et cambodgien de la Défense, tenu le 13 décembre à Hanoï. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le premier exercice conjoint de recherche et de sauvetage dans les zones frontalières terrestres entre les ministères vietnamien et cambodgien de la Défense se déroulera le 18 décembre dans la commune de Tuasday, district de Chanthrea, province de Svay Rieng (Cambodge), avec la participation d'environ 800 personnes.

L'information a été communiquée par le Département de la politique du Commandement de la 7ème Zone militaire lors d'un point presse donné le 13 décembre à Hanoï.

Cet exercice aura pour but de développer les relations d’amitié traditionnelle, de solidarité, de coopération et de soutien mutuel entre les armées et les habitants du Vietnam et du Cambodge, contribuant ainsi au maintien de la sécurité politique, à l’édification des zones frontalières de paix, de stabilité et de coopération au développement, a indiqué le colonel Hoang Dinh Chung, un responsable du Commandement de la 7ème Zone militaire.

Cet exercice contribuera à la concrétisation du protocole entre les deux pays sur la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles, la recherche et le sauvetage, et de la Réglementation de coordination des localités de la frontière terrestre Vietnam - Cambodge.

Il comprendra la mise en place et le fonctionnement d’une cellule de sauvetage, des activités de réponse face aux incidents et catastrophes chimiques, de règlement des conséquences des catastrophes naturelles…

Dans ce cadre, sont prévues d’autres activités telles que l’inauguration d’une infirmerie au district de Chanthrea, province cambodgienne de Svay Rieng ; la remise d’équipements médicaux à la partie cambodgienne ; des soins sanitaires gratuits en faveur d’habitants cambodgiens ; ainsi que des activités d’échange culturel, artistique et sportif entre les deux parties. -VNA