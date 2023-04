Conférence entre le ministère vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales et le ministère cambodgien du Travail et de la Formation professionnelle à Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le ministre vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Dao Ngoc Dung, et le ministre cambodgien du Travail et de la Formation professionnelle, Ith Samheng, ont discuté, lors d’une conférence tenue le 5 avril à Hanoï, des mesures visant à promouvoir la coopération entre les deux ministères et les deux pays dans le domaine du travail et de la formation professionnelle dans les temps à venir.



Cette conférence ministérielle visait également à mettre en œuvre le protocole d’accord sur la coopération entre les deux ministères dans le domaine du travail pour la période 2022-2027. Ce protocole d’accord avait été conclu dans le cadre de la visite officielle au Cambodge du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh en novembre 2022.



Le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Dao Ngoc Dung, a affirmé que la coopération entre les deux ministères avaient abouti à de nombreux résultats.



Pour la formation professionnelle, les deux pays ont promu la coopération et se sont soutenus tant au niveau bilatéral que multilatéral avec de nombreux projets communs dans le cadre de l'ASEAN, de la sous-région du Mékong, de la coopération Cambodge-Laos-Myanmar-Vietnam et la Thaïlande (CLMVT) en matière de travail, et dans les forums internationaux dont les deux pays sont membres, a dit Dao Ngoc Dung.



Les deux ministres ont souligné l'importance d'une mise en œuvre rapide du protocole d'accord sur la coopération en matière de travail entre les deux ministères pour la période 2022-2027 dans le contexte d'évolutions compliquées de la situation mondiale. Selon eux, cette nouvelle conjoncture nécessite que les deux ministères redoublent d’efforts pour trouver de nouvelles orientations de développement pour s'adapter à la nouvelle situation, contribuant à la stabilité économique et sociale des deux pays.



Les deux ministres ont estimé que l'adoption du plan de mise en œuvre du protocole d'accord sur la coopération dans le domaine du travail pour la période 2022-2027 approfondirait encore la coopération entre les deux ministères, dans l’intérêt commun des deux peuples.

Le ministre vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Dao Ngoc Dung (droite), et le ministre cambodgien du Travail et de la Formation professionnelle, Ith Samheng, signent la Déclaration commune de la conférence. Photo: VNA



Les deux ministres ont examiné et approuvé les documents de la conférence avec des engagements fermes sur la coopération dans des domaines spécialisés dans les temps à venir, notamment : plan d’actions pour la mise en œuvre du protocole d'accord sur la coopération dans le domaine du travail entre les deux ministères pour la période 2022-2027 et la Déclaration commune de la conférence. -VNA