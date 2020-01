Vu Chien Thang, chef du Comité des affaires religieuses du gouvernement vietnamien lors de la conférence à An Giang. Photo: VNA



An Giang (VNA) – Des officiels du Comité des affaires religieuses du gouvernement vietnamien et du ministère cambodgien des Rites et de la Religion ont échangé lors d’une conférence dans la province de An Giang (Sud) leurs expériences en matière de travail religieux.

La conférence du 7 au 10 janvier à An Giang permet aux deux parties de partager expériences et leçons pratiques relatives à la gestion étatique des activités religieuses, a a déclaré Vu Chiên Thang, chef du Comité des affaires religieuses.

Cela aide à améliorer leurs capacités de gestion des activités religieuses, contribuant au maintien de l’ordre social et au développement de chaque pays, a-t-il ajouté.

Le Comité des affaires religieuses du gouvernement vietnamien fera de son mieux, en collaboration avec le ministère cambodgien des Rites et de la Religion, pour mettre en œuvre leurs accords déjà signés et améliorer l’efficacité de leur coopération.

Mme Min Chandyneth, secrétaire d’État au ministère cambodgien des Rites et de la Religion, a tenu en haute estime la signature des accords de coopération bilatérale en matière d’administration des religions en 2007 et en 2015, pour les intérêts des deux peuples et contribuant au maintien de la stabilité de la région comme du monde.

Elle a également remercié la partie vietnamienne d’avoir dispensé des cours de perfectionnement à 87 cadres cambodgiens depuis 2016. –VNA