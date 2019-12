Monument d'amitié Vietnam-Cambodge dans la ville de Sen Monorom, province de Mondolkiri. Photo : VNA

Quang Ninh (VNA) - La 4e réunion entre le ministère vietnamien de la Défense et le Conseil national du Front de solidarité et de développement de la Patrie du Cambodge s’est tenue le 6 décembre à la ville de Ha Long, province de Quang Ninh (Nord).

Lors de la réunion, les deux parties ont hautement apprécié les résultats obtenus selon le contenu du procès verbal de la 3ème réunion et de la mise en œuvre effective des projets.

Les deux parties ont également affirmé leur volonté de coopérer étroitement dans la restauration des monuments d’amitié Vietnam-Cambodge.

Depuis 2015, le Vietnam a accordé une aide financière de plus de 13 millions de dollars au Cambodge pour mener à bien 20 projets relatifs à la construction, à la rénovation et à l'embellissement des monuments de l’amitié Vietnam-Cambodge et à la réparation du siège du Conseil national du Front de solidarité et de développement de la Patrie du Cambodge

Dans les années à venir, les deux parties continueront à mettre en œuvre efficacement des contenus signés lors des réunions. -VNA