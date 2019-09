Officiers vietnamiens et cambodgiens à la réception (Source: VNA)

Hanoi, 30 septembre (VNA) - Le gouvernement, le peuple et l'armée du Vietnam attachent toujours une grande importance au développement de la solidarité et de l'amitié avec leurs homologues cambodgiens.



C’est ce qu’a déclaré le général Nguyen Phuong Nam, chef d'état-major général adjoint de l'Armée populaire du Vietnam, lors d'une rencontre avec le général Sem Sovanny, directeur général du Centre national des forces de maintien de la paix du Cambodge, à Hanoi.



Nam a souligné le développement fructueux de l'amitié et de la coopération entre le Vietnam et le Cambodge, soulignant que la coopération dans la défense et la sécurité est l'un des piliers importants des relations bilatérales.



Le Vietnam fera tout son possible pour maintenir et renforcer la solidarité entre les deux nations, a-t-il déclaré.



Les dirigeants de l'état-major général de l’Armée populaire du Vietnam soutiennent et créent toujours des conditions favorables pour que les agences de maintien de la paix des Nations Unies du Vietnam et du Cambodge élargissent leur coopération dans les temps à venir, servant ainsi la cause de la défense et de la sécurité dans chaque pays, a ajouté le général Nguyen Phuong Nam.



Sovanny a déclaré que la devise «bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération intégrale et durable» aidera les deux pays à mettre en œuvre efficacement leurs plans de coopération, élevant ainsi les relations bilatérales à un nouveau sommet.



Il a souligné que c'était la première fois que les agences de gestion de la force de maintien de la paix des deux pays échangeaient des délégations afin de partager leur expérience des opérations de maintien de la paix des Nations Unies.